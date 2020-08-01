Dia dos Pais: conheça um dos principais arquitetos do ES

O arquiteto José Daher celebra 40 anos de carreira. "Eu gosto de criar espaços funcionais e belos que emoldurem e revelem vidas vividas e os sonhos a serem vividos". Crédito: Arquivo Pessoal

José Daher é um dos principais arquitetos do Espírito Santo. E o gosto pela profissão parece ter surgido ainda criança quando, na praia de Conceição da Barra, fazia castelos de areia. E no quintal de casa, em São Mateus, criava maquetes de cidades. Me lembro de meu pai falando de Brasília e de Juscelino Kubitschek de quem ele gostava muito, recorda.

A morte do pai o marcou muito. Minha adolescência foi triste porque o perdi quando tinha 12 anos. Tudo mudou depois que fui para Belo Horizonte terminar o segundo grau e fazer o pré-vestibular. Mas só enxerguei luz no final do túnel quando me vi estudante de arquitetura, conta. Fez estágios, leu muito sobre a profissão, participou de concurso internacional para estudantes e foi selecionado pela prefeitura de Curitiba para um estágio oferecido a jovens arquitetos.

Celebrando 40 anos de carreira, ele lembra que começou trabalhando em casa até abrir o escritório em sala alugada onde permaneceu por 21 anos. Desde 2011 comanda o escritório Vão Livre Arquitetura e Urbanismo. Eu gosto de criar espaços funcionais e belos que emoldurem e revelem vidas vividas e os sonhos a serem vividos, diz sobre seus projetos. Paizão de três filhos, é fiel, vigilante, protetor e amoroso. Também é um avô coruja e muito carinhoso. Os meus netos são troféus que a vida me concedeu pela luta para criar, educar e instruir os meus filhos, diz ele que adora ficar em silêncio se inspirando para novos projetos.