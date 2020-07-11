Conheça a dupla que trabalha pela vida cultural do Estado

Daniel Morelo e Simone Marçal desenvolvem projetos culturais juntos há 3 anos Crédito: Divulgação

Daniel Morelo e Simone Marçal desenvolvem projetos culturais juntos há 3 anos, no comando da MM Projetos Culturais, uma iniciativa de fomento do mercado cultural do Espírito Santo. Ela iniciou na área cultural há mais de 20 anos. E ele esteve à frente da produção de mais de 30 festivais nos últimos 8.

Juntos comandam o Formemus, que este ano será totalmente on-line e acontece nos dias 7 e 8 de agosto. A proposta é fornecer para músicos, produtores, técnicos e demais profissionais do setor uma conexão com o mercado musical. Existem outros eventos semelhantes pelo país e percebemos que muitas vezes os profissionais não conseguiam ir. A ideia é alavancar as carreiras dos artistas daqui. O evento entrou para a lista das principais feiras de música do mundo, conta Simone.

A dupla já trouxe para Vitória o show de Lenine e a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, e realizaram diversas oficinas de produção e elaboração de projetos para Festivais em todo o país, como o Festival Marte (Ouro Preto-MG), Festival de Cinema de Vitória, Tum Sound Festival (SC), Prêmio Profissionais da Música (DF) e Festival De Ver Cidade (Sete Lagoas  MG). Queria ver Vitória uma cidade rica em vida cultural, diz Daniel.

Baú de Daniel Morelo

Não dou, não vendo e não troco. Esse livro que tá novinho porque eu já emprestei e perdi ele duas vezes. Esse ganhei de Simone, abriu minha cabeça sobre a humanidade, suas verdades e as construções mitológicas e de arquétipos. Tenho coleção de camisa preta. Uma roupa que funciona como um trunfo e que eu adoro. Tenho cerca de 20 peças. O chapéu de palha. Ele é uma referência a maior obra animada de todos os tempos: a One Piece. Leio esse romance em mangá há mais de 15 anos.

Baú de Simone Marçal