Conheça a cantora do amor, da liberdade e do empoderamento

Gabriela Brown é cantora e idealizadora e produtora do Luz Del Fuego Festival Crédito: Divulgação

Gabriela Brown passou a maior parte da infância na França. Entre suas principais lembranças estão as viagens de carro com o pai, sempre acompanhadas de muito rocknroll. Ouvíamos muito Queen e AC/DC. Eu fiquei fissurada por músicas de musicais como Billy Elliot, Fantasma da Ópera, Cats e Grease, que meus pais colocavam em fita cassete. E também ouvíamos bastante música brasileira, por saudade do Brasil, lembra.

Ela também viveu no Rio de Janeiro e, aos 11 anos, veio para Vitória. Formada em Administração, foi em 2016 que ela decidiu se tornar cantora. Quando fiz meu primeiro show tive certeza, ao invés das muitas dúvidas que sempre sentia sobre cada aspecto da minha vida, conta. É ela que compõe as própria músicas, que costumam falar das irregularidades, anseios, desejos e as vivências. É importante a gente celebrar isso, porque o meio da composição ainda é bem masculino. As minhas letras e melodias favoritas surgiram de momentos cotidianos como uma ida ao supermercado, uma corrida na praia. Agora em isolamento tem vindo mais de sentar e divagar.

Ela também é idealizadora e produtora do Luz Del Fuego Festival, que se tornou um grande evento que mesclou empreendedoras de diversas áreas, como design, tatuagem, moda, fotografia, gastronomia e música. Um dos objetivos principais foi diminuir a desigualdade de participação entre homens e mulheres no universo da música, para que elas possam estar em todos os espaços e não apenas no papel de intérpretes, ressalta a fã de Beyoncé que não esconde seu sonho. Lançar uma música com produção assinada por mim.