CRO-ES faz fiscalização e notifica clínica de dentista em Vila Velha

A clínica da dentista Mariana Barros Laranja Roeder, investigada pela Polícia Civil após pacientes relatarem deformidades, infecções graves e sequelas permanentes decorrentes de procedimentos estéticos, foi alvo de uma fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES) e da Vigilância Sanitária de Vila Velha nesta quarta-feira (27), na Praia da Costa, em Vila Velha.





A ação aconteceu um dia após reportagem exibida pela TV Gazeta revelar detalhes do inquérito policial que indiciou Mariana e o sobrinho dela, Nathan Laranja Roeder Holz, por lesão corporal culposa, quando não há intenção de causar dano.





Segundo o Conselho Regional de Odontologia, a clínica não funcionou nesta quarta-feira, porém não foi interditada. A fiscalização durou cerca de duas horas.





De acordo com o CRO-ES, o alvará sanitário do estabelecimento está vencido e em processo de renovação. Mariana também foi novamente notificada por descumprimento das regras de publicidade previstas no Código de Ética Odontológica. “No princípio, há as questões das postagens de execução de procedimentos que não são permitidas pelo Código de Ética. As publicidades devem ser retiradas do perfil”, afirmou Franck Morais, fiscal do CRO-ES.





Os fiscais da Vigilância Sanitária não deram entrevista. O órgão informou que a empresa foi notificada para utilizar materiais descartáveis ou contratar uma empresa especializada para esterilização dos instrumentos.





A Vigilância afirmou ainda que a clínica possui licença sanitária desde 2022 e que o pedido de renovação do alvará segue em análise.