Suspeito de matar mulher em Guarapari é preso em MG após tentar atear fogo no próprio corpo

O homem apontado como principal suspeito de matar Rosi Mari Marcelly Ayala, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (27) em Rio Casca, Minas Gerais. Segundo informações da polícia, Alex Almeida de Barros, de 48 anos, foi encontrado com queimaduras após tentar atear fogo no próprio corpo durante a fuga.





As buscas pelo suspeito começaram logo após a descoberta do corpo da vítima dentro de um apartamento no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, após ser localizado em Minas Gerais, ele deverá ser encaminhado para Belo Horizonte.





Rosi Mari Marcelly Ayala foi encontrada morta nesta quarta-feira (27) em avançado estado de decomposição dentro do imóvel onde morava. Segundo familiares, ela estava desaparecida havia cerca de 20 dias.