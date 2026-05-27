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Fugiu com o carro da vítima

Suspeito de matar mulher em Guarapari é preso em MG após tentar atear fogo no próprio corpo

Alex Almeida de Barros, de 48 anos, foi localizado com ferimentos na cidade de Rio Casca após tentar incendiar o próprio corpo durante fuga; vítima estava desaparecida havia cerca de 20 dias

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 20:11

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 mai 2026 às 20:11
Rosi Mari Marcelly Ayala foi encontrada morta nesta quarta-feira (27); Alex de Almeida Barros, companheiro dela, é o suspeito
Rosi Mari Marcelly Ayala foi encontrada morta nesta quarta-feira (27); Alex de Almeida Barros, companheiro dela, é o suspeito e foi preso em Minas Gerais Reprodução

O homem apontado como principal suspeito de matar Rosi Mari Marcelly Ayala, de 52 anos, foi preso nesta quarta-feira (27) em Rio Casca, Minas Gerais. Segundo informações da polícia, Alex Almeida de Barros, de 48 anos, foi encontrado com queimaduras após tentar atear fogo no próprio corpo durante a fuga.  


As buscas pelo suspeito começaram logo após a descoberta do corpo da vítima dentro de um apartamento no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, após ser localizado em Minas Gerais, ele deverá ser encaminhado para Belo Horizonte.


Rosi Mari Marcelly Ayala foi encontrada morta nesta quarta-feira (27) em avançado estado de decomposição dentro do imóvel onde morava. Segundo familiares, ela estava desaparecida havia cerca de 20 dias. 

Tentativa de fuga

Suspeito já foi identificado pelas forças de segurança e estaria fugindo em direção ao estado mineiro utilizando o carro da vítima, um Honda Fit
Suspeito já foi identificado pelas forças de segurança e estaria fugindo em direção ao estado mineiro utilizando o carro da vítima, um Honda Fit Reprodução

Ainda segundo a PM, equipes tentaram abordar o suspeito em Rio Casca, mas ele tentou incendiar o próprio corpo utilizando gasolina. “Tentaram abordar o carro lá em Rio Casca. Ele tentou se queimar lá, atear fogo com gasolina. Depois correu para o mato”, relatou um policial envolvido na ocorrência. 


Após cerco policial, o homem acabou localizado e preso.

Família desconfiou do desaparecimento

Familiares de Rosi passaram a desconfiar da situação após ficarem dias sem conseguir falar com ela por telefone. Segundo os parentes, as respostas enviadas pelo celular da vítima aconteciam apenas por mensagens escritas.


Ainda conforme o registro policial, Rosi mantinha um relacionamento com o suspeito havia cerca de dois meses. O corpo foi encontrado depois que familiares pediram ajuda para entrar no apartamento. A proprietária do imóvel autorizou o acesso lateral da residência, momento em que foi percebido um forte odor vindo do local.

Suspeita de interesse financeiro

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, há indícios de que o suspeito tentava receber valores relacionados à venda de um imóvel da vítima. “A mulher vendeu o apartamento por uns 300 e poucos mil e ele tava querendo pegar esse dinheiro. Estava se passando por ela, inclusive, para receber o dinheiro da corretora, mas ela desconfiou”, informou um policial militar.

Condenação por feminicídio

A Polícia Militar informou ainda que o homem possui antecedentes por estelionato e também já teria sido condenado anteriormente por feminicídio“Ele é reincidente. Tem uma condenação por feminicídio, cumpriu cinco anos e foi posto em liberdade”, afirmou um policial durante o atendimento da ocorrência.


A Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.

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