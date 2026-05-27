Suspeito de matar homem de 57 anos em Rio Bananal é preso

Um jovem de 23 anos, identificado como Ronieli Costa Militão, foi preso na última segunda-feira em Rio Bananal, região Norte do Espírito Santo, suspeito de matar Divino Onofrio, de 57 anos, no bairro São Sebastião, em novembro de 2025.
Segundo as investigações, o homem desferiu um soco na cabeça da vítima, que caiu e bateu no chão. Divino só foi levado ao hospital cerca de 10 horas após a agressão, onde permaneceu internado até o dia 18 de dezembro, quando morreu em decorrência de um traumatismo craniano.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e alegou que agiu após um desentendimento com a vítima. O jovem foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.