Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Guarapari

O corpo de uma mulher de 52 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de um apartamento no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari, nesta quarta-feira (27). A vítima foi identificada como Rosi Mari Marcelly Ayala.
Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o companheiro dela tenha cometido o crime. O homem, natural de Caratinga, em Minas Gerais, já foi identificado pelas forças de segurança e estaria fugindo em direção ao estado mineiro utilizando o carro da vítima, um Honda Fit. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a PM, familiares de Rosi desconfiaram do desaparecimento após cerca de 20 dias sem conseguir contato por telefone. Segundo os parentes, as únicas respostas recebidas vinham por mensagens escritas, o que levantou suspeitas de que outra pessoa estivesse utilizando o celular da mulher.
Ainda conforme o registro policial, a vítima estava em um relacionamento com o suspeito havia cerca de dois meses. O corpo foi encontrado após familiares acionarem pessoas próximas e pedirem ajuda para entrar no imóvel.
Segundo o relato registrado pela polícia, a proprietária da casa permitiu o acesso lateral ao imóvel, já que possuía uma chave utilizada para manutenção da caixa d’água. Ao entrar no local, foi percebido um forte odor vindo da residência.
Suspeito teria tentado receber dinheiro da vítima
De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, há indícios de que o suspeito estaria tentando receber valores relacionados à venda de um imóvel da vítima. “A mulher vendeu o apartamento por uns 300 e poucos mil e ele tava querendo pegar esse dinheiro. Estava se passando por ela, inclusive, para receber o dinheiro da corretora, mas ela desconfiou”, informou um policial militar envolvido na ocorrência.
Ainda segundo a PM, o homem teria sido visto em Guarapari na terça-feira (26) e depois seguido viagem em direção a Iúna, no Caparaó, com destino final a Minas Gerais. As polícias Militar e Civil mineiras, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram acionadas para tentar localizar o suspeito.
A corporação informou ainda que equipes tentaram abordar o veículo em Rio Casca, em Minas Gerais, mas o homem conseguiu fugir. “Tentaram abordar o carro lá em Rio Casca. Ele tentou se queimar lá, atear fogo com gasolina. Depois correu para o mato. Fizeram um cerco lá e estão tentando encontrá-lo”, relatou um policial.
Passagem criminal
Segundo a Polícia Militar, o homem possui antecedentes por estelionato e também teria condenação anterior por feminicídio. “Ele é reincidente. Tem uma condenação por feminicídio, cumpriu cinco anos e foi posto em liberdade”, afirmou um policial durante o atendimento da ocorrência.
O delegado responsável pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari já foi informado sobre o caso e acompanha as investigações.
A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.
A Polícia Militar também foi acionada e informou por volta das 16h que a ocorrência estava em andamento. Se houver novas informações, o texto será atualizado.
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