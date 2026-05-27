Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em Guarapari

O corpo de uma mulher de 52 anos foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro de um apartamento no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari, nesta quarta-feira (27). A vítima foi identificada como Rosi Mari Marcelly Ayala.





Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é de que o companheiro dela tenha cometido o crime. O homem, natural de Caratinga, em Minas Gerais, já foi identificado pelas forças de segurança e estaria fugindo em direção ao estado mineiro utilizando o carro da vítima, um Honda Fit. O nome dele não foi divulgado.





De acordo com a PM, familiares de Rosi desconfiaram do desaparecimento após cerca de 20 dias sem conseguir contato por telefone. Segundo os parentes, as únicas respostas recebidas vinham por mensagens escritas, o que levantou suspeitas de que outra pessoa estivesse utilizando o celular da mulher.





Ainda conforme o registro policial, a vítima estava em um relacionamento com o suspeito havia cerca de dois meses. O corpo foi encontrado após familiares acionarem pessoas próximas e pedirem ajuda para entrar no imóvel.





Segundo o relato registrado pela polícia, a proprietária da casa permitiu o acesso lateral ao imóvel, já que possuía uma chave utilizada para manutenção da caixa d’água. Ao entrar no local, foi percebido um forte odor vindo da residência.