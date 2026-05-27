Idoso morre atropelado na BR 101 em Sooretama; veículo não foi identificado

Um idoso de 67 anos, identificado como Divino Jorge Alves, morreu após ser atropelado no km 124 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Bahia, nas proximidades da fábrica Quatro Estações. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o veículo envolvido não foi identificado.





Divino era morador do bairro Parque São Jorge, no mesmo município onde ocorreu o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia de Sooretama.