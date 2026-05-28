Rio Branco luta até o fim, mas fica com o vice da Copa Centro-Oeste

O Rio Branco-ES lutou até o fim, mas não conquistou o título da Copa Centro-Oeste 2026. Na noite desta quarta-feira, no jogo de volta das finais, disputado no estádio Kleber Andrade, o Capa-Preta venceu o Anápolis, por 2 a 1. Como havia sofrido uma derrota por 3 a 0, na ida, o time capixaba ficou com o vice-campeonato.





Agora, o Rio Branco volta as suas atenções para a Série D e a Copa Espírito Santo. Nesta quinta-feira, às 18h45, o Capa-Preta enfrenta o Vilavelhense, pela Copa ES.





Anápolis na Copa do Brasil





Campeão da Copa Centro-Oeste, o Anápolis conquistou a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil 2027. Além disso, o time goiano embolsou mais R$ 400 mil de premiação pelo título.





Com a conquista, o Anápolis ganhou o direito de disputar o título da Copa Verde 2026. Na decisão, o time de Goiás vai enfrentar o vencedor do confronto entre Paysandu e Nacional-AM. No jogo de ida, o Papão venceu por 1 a 0, em Belém. A volta acontece nesta quinta-feira, em Manaus.





O título da Copa Verde 2026 será disputado em dois jogos. A ida está prevista para o dia 03 de junho e a volta para o dia 06. Após a definição dos dois finalistas, a CBF vai confirmar as datas, horários e locais das duas partidas.





O jogo



