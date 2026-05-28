Rio Branco luta até o fim, mas fica com o vice da Copa Centro-Oeste

O Rio Branco-ES lutou até o fim, mas não conquistou o título da Copa Centro-Oeste 2026. Na noite desta quarta-feira, no jogo de volta das finais, disputado no estádio Kleber Andrade, o Capa-Preta venceu o Anápolis, por 2 a 1. Como havia sofrido uma derrota por 3 a 0, na ida, o time capixaba ficou com o vice-campeonato.
Agora, o Rio Branco volta as suas atenções para a Série D e a Copa Espírito Santo. Nesta quinta-feira, às 18h45, o Capa-Preta enfrenta o Vilavelhense, pela Copa ES.
Anápolis na Copa do Brasil
Campeão da Copa Centro-Oeste, o Anápolis conquistou a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil 2027. Além disso, o time goiano embolsou mais R$ 400 mil de premiação pelo título.
Com a conquista, o Anápolis ganhou o direito de disputar o título da Copa Verde 2026. Na decisão, o time de Goiás vai enfrentar o vencedor do confronto entre Paysandu e Nacional-AM. No jogo de ida, o Papão venceu por 1 a 0, em Belém. A volta acontece nesta quinta-feira, em Manaus.
O título da Copa Verde 2026 será disputado em dois jogos. A ida está prevista para o dia 03 de junho e a volta para o dia 06. Após a definição dos dois finalistas, a CBF vai confirmar as datas, horários e locais das duas partidas.
O jogo
O Rio Branco foi para o intervalo vencendo o Anápolis por 2 a 0, em um primeiro tempo de poucas chances claras, mas de eficiência do time capixaba. Após pressão inicial e revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Capa-Preta por toque no braço de Rafael Costa, e Braga converteu a cobrança aos 16 minutos para abrir o placar. O Anápolis tentou responder, principalmente em finalização perigosa de Matheus Lagoa, defendida por Andrey, mas encontrou dificuldades para criar. Já nos acréscimos, Murilo Henrique ampliou em cobrança de falta pela direita: a bola encobriu o goleiro Ravel, bateu no travessão e entrou, levando o Rio Branco com vantagem para o intervalo, embora o placar agregado ainda favorecesse o time goiano.
O segundo tempo teve um Rio Branco mais agressivo na tentativa de reverter a desvantagem do confronto, mas o Anápolis conseguiu segurar a pressão e administrar a classificação. O time capixaba criou boas oportunidades, principalmente com Kaio Cristian, que exigiu grande defesa de Ravel, além de pedir um possível pênalti revisado pelo VAR e não confirmado. O cenário ficou mais aberto após a expulsão de Vitor Fonseca, do Anápolis, mas o Rio Branco também perdeu Ruan, expulso pouco depois, deixando o jogo novamente equilibrado em número de atletas. Nos minutos finais, o Rio Branco pressionou com bolas paradas e levou o goleiro Andrey para a área em busca do empate no agregado, mas, já nos acréscimos, Mila aproveitou um contra-ataque após escanteio e marcou para o Anápolis, confirmando o título para o time goiano.