Suspeita de circulação de dinheiro falso mobiliza investigação da PF em São Mateus

Uma operação da Polícia Federal, intitulada “Operação Falsus Numarius” foi realizada nesta quarta-feira (27) em São Mateus, região Norte do Espírito Santo, para investigar a produção e a circulação de cédulas falsas no município. Durante a ação foi cumprido um mandado de busca e apreensão para coletar provas relacionadas ao caso.
Segundo as investigações, os suspeitos podem ter colocado dinheiro falso em circulação por meio de compras em comércios da cidade e também em negociações feitas por aplicativos de mensagens e redes sociais. A operação busca identificar outros envolvidos, interromper a prática criminosa e apreender materiais usados na falsificação e distribuição desse material.
De acordo com a PF, o crime de moeda falsa possui penas que podem chegar a até 12 anos de reclusão, além de multa.