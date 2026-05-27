Suspeita de circulação de dinheiro falso mobiliza investigação da PF em São Mateus

Um padre do Espírito Santo mostrou, nas redes sociais, a sujeira deixada no chão de uma igreja no bairro Campo Grande, em Cariacica, após uma celebração. Entre os resíduos, havia restos de pipoca, copos e garrafas plásticas. Ao filmar a cena, Anderson Gomes fez um alerta: “Igreja não é cinema”.





“É um lugar sagrado. O pessoal entra para as missas com um pacote de pipoca. Uma coisa é uma criança que precisa de atenção durante as celebrações, mas, gente, é um absurdo! Isso é feio. Jogar qualquer coisa no chão já é feio, dentro da igreja é pior ainda”, disse o religioso em vídeo publicado no Instagram, em parceria com o perfil do Santuário Bom Pastor.





Nos comentários, internautas concordaram com a crítica. “As pessoas estão cada vez mais sem educação e respeito ao sagrado”, escreveu uma usuária. “Vergonhoso mesmo”, comentou outro.