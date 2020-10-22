Músico do ES vai ministrar curso de congo em escola do Canadá

Fábio Carvalho, músico Crédito: Diego Nunes

Nosso músico Fábio Carvalho vai ministrar workshop de ritmo, história e melodia do congo capixaba na The Royal Conservatory School, renomada universidade de música de Toronto, no Canadá. "Este workshop será ofertado como as boas-vindas às aulas de outono para alunos que estão se formando em professores de musicalização infantil", conta.

A The Royal Consevatory School of Music já formou um monte de gente famosa, como por exemplo: Murray Schafer, um dos grandes teóricos da música contemporânea mundial, a Diana Krall, cantora e pianista de jazz, ganhadora do Grammy, Oscar Peterson, pianista e ganhador de Grammy, Glenn Gould, lendário pianista, compositor e escritor, David Foster, compositor e indicado ao Oscar e ganhador do Grammy.

TURISMO

Mônica Zorzanelli, Giovana Santos, Magaly Lucas, Alessandra Seadi, Stella Miranda e Maurão Seadi: capixabas na Chapada dos Veadeiros, em Goiás Crédito: Divulgação

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

No próximo dia 26, o cofundador da Fucape Business School, Aridelmo Teixeira, promove uma live sobre o tema inovação e empreendedorismo com o empresário Marcus Buaiz. O bate-papo será realizado a partir das 18 horas e terá como assunto principal uma análise do cenário atual e as perspectivas para empreender em 2021, a partir das lições aprendidas com a pandemia da Covid-19. Aridelmo falará sobre suas experiências acadêmicas e de pesquisador, enquanto Marcus abordará suas realizações profissionais, com atuações em projetos relevantes no Espírito Santo e fora do Estado. A live acontece no canal do YouTube da Fucape.

COQUETEL

Magda Caliari e Jovan Demoner Crédito: Leo Gurgel

DE CASA NOVA

A advogada Sândala Almonfrey, especializada na área de Famílias e Sucessões, já está atendendo em novo endereço. O escritório, localizado no edifício Work Center, na Enseada do Suá, oferece uma área maior para atendimentos, com mais conforto para seus clientes. Salas privativa e de reunião, excelente estrutura de recepção, banheiros padrão e para deficiente físico, além de deliciosos cafés estão entre as comodidades do espaço.

E sua agenda de palestras por todo Brasil continua movimentada. Direcionadas para estudantes de Faculdades de Direito, suas apresentações buscam compartilhar ferramentas, conhecimentos e expertise com a geração dos novos advogados por meio do projeto “Exordial com Elas”.

CELEBRANDO!

Thiago Garcia e Pedro Paulo Moyses Crédito: Leo Gurgel

MESA POSTA

Em meio à pandemia, as irmãs Rita e Regina Coeli criaram a Maria's Decor, especializada em artigos para mesa posta, como sousplast, jogos americanos e guardanapos. Elas são integrantes da Meseiras de Uberlândia.

PASSEIO ROMÂNTICO