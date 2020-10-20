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Renata Rasseli

Novo centro cultural do ES abre as portas com teatro, galeria e biblioteca

O Centro Cultural Sesi será inaugurado nesta sexta-feira (23) com a exposição inédita "A Arte do Ofício", que tem a curadoria de Rosa-Nina Liebermann

Públicado em 

20 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Exposição “A Arte do Ofício”, que será inaugurada no Centro Cultural Sesi
Exposição “A Arte do Ofício”, que será inaugurada no Centro Cultural Sesi Crédito: Divulgação
Vitória ganha um novo centro cultural. O  Centro Cultural Sesi vai reunir o famoso Teatro do Sesi,  galerias, biblioteca digital, o Cultura Café e uma área de vivência externa intitulada de Jardim Sinfônico, em cerca de 2 mil metros quadrados, em Vitória. O novo espaço abre as portas nesta sexta-feira (23) para convidados, e no dia 24, para o público, com a exposição  inédita "A Arte do Ofício", que tem a curadoria de Rosa-Nina Liebermann. 
“O Centro Cultural foi pensado para o Estado ter um espaço multiuso e que pudesse abranger todos os setores culturais de artes visuais, artes cênicas e artes plásticas. Queremos trazer novos trabalhos, mas também oferecer um espaço a mais para a classe artística e mais cultura para o trabalhador. Sua estrutura é voltada para trazer a inovação das artes, da cultura e também criar laços com outras vertentes, como a Educação”, explica o gerente de Cultura do Sesi ES, Marcelo Lages.
A exposição “A Arte do Ofício”conta a trajetória do homem a partir do desenvolvimento das ferramentas e dos materiais. Originalmente elaborada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para Olimpíada do Conhecimento e desenvolvida,  por Cláudio Moura Castro e Júlio Heilbron, no Estado ela foi redesenhada pela curadora Rosa-Nina Liebermann. Confira fotos do novo espaço e da exposição inaugural.
O novo espaço seguirá todos os protocolos de saúde e segurança de combate à Covid. A exposição vai ter limite de 20 pessoas por vez. Serão dois monitores para realizar as visitas guiadas. o uso de máscara será obrigatório e o espaço conta com diversos totens de álcool em gel para ser realizada a higienização. O Centro Cultural Sesi conta com um grande espaço aberto, onde as pessoas poderão aguardar as visitas, além do Café Cultural, que também é ao ar livre. 

Novo Centro Cultural Sesi

NOVA LOJA DE MODA CRISTÃ

Depois de vender para todos os estados do Brasil de forma online, em 2020, a Sede Santos, marca de moda de moda cristã inaugura sua primeira loja física, nesta terça-feira (20), na Praia da Costa, Vila Velha. Um dos sócios, Juliano Guimarães, explica que a marca alia a demonstração de fé e qualidade nos produtos. 

CASAMENTO

Priscila Rozindo e Luiz Fernando Carletti
Priscila Rozindo e Luiz Fernando Carletti: sim-sim na Casa de Maria e festa no Hotel Pontal do Ubu, em Anchieta Crédito: KD Imagem

DESIGNER CAPIXABA EM CONFERÊNCIA MUNDIAL

A designer capixaba Amanda Lobos, de 21 anos, está no seleto grupo de ilustradores da Adobe Max, conferência mundial de criatividade que começa nesta terça, dia 20, e segue até quinta, dia 22. Além dela, apenas outra brasileira participa do evento, mas que vive em Nova York. Amanda foi convidada após inscrever seu portfólio e concorrer com profissionais do mundo todo. Ela desenvolveu duas artes em pôster, que poderão ser conferidas junto a outros trabalhos da designer. “A conferência da Adobe conta com criadores de mais de 60 países, que vão gerar conteúdo em três dias de evento online. Chega a ser absurdo pensar que os próprios criadores dos programas que usei a vida toda para desenvolver minhas artes tenham me selecionado para criar arte pra eles”, comemora Amanda.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Elis e Ane Zorzeneli: festejando 6 anos
A aniversariante Elis e Ane Zorzeneli: festejando 6 anos Crédito: Camilla Baptistin

DEBATE SOBRE EXTENSÃO TECNOLÓGICA

Um debate sobre extensão tecnológica, transmitido para estudantes e profissionais de todo Brasil, contará com a participação de Franco Machado, CEO da Mogai, empresa que desenvolve soluções inovadoras para o mercado, na quinta-feira (22), às 19h. O evento é promovido pela Faesa como parte da Jornada Científica e Cultural do Centro Universitário e conta também com a participação dos professores Otávio Lube dos Santos, Felipe Machado Lobo, Rober Marcone Rosi.

ALMOÇO

Liborio Mulle, Karolynne Cavedo, Marcio Maciel, Wesley Fernandes
Liborio Mule, Karolynne Cavedo, Marcio Maciel, Wesley Fernandes: em lançamento de nova empresa de saúde suplementar Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

COMEMORAÇÃO ONLINE

Os assessores de investimentos Giuliano Giberni, Silvio Aride, Thomas Giuberti, Bernardo Dietze, Junior Martinelle e Franco Carpes convidam clientes, amigos e parceiros para comemorar mais um ano de história da Golden Investimentos. O escritório foi eleito o melhor atendimento do Brasil, já conta com mais de 2,4 mil clientes ativos e o valor de R$ 1,6 bilhão sob custódia. Os sócios vão celebrar os três anos de sucesso da empresa com um show online da Banda Duets, na próxima quinta-feira (22), às 20h. A transmissão será feita pelo canal da Golden Investimentos, no Youtube.

NEGÓCIOS

Casemiro Ramos, Cesar Ribeiro, Stenio Ribeiro e Emerson Falcão
Casemiro Ramos, Cesar Ribeiro, Stenio Ribeiro e Emerson Falcão:  em lançamento de nova empresa de saúde suplementar Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

OUTUBRO ROSA

Com o objetivo de exaltar a beleza feminina e valorizar as mulheres que enfrentam o câncer de mama e as que já venceram a doença, o cabeleireiro Dirceu Paigel convida para a exposição fotográfica do Projeto Você é Única, alusivo ao Outubro Rosa. O lançamento da amostra será nesta terça-feira, dia 20, no segundo piso do Shopping Vitória. O dia de beleza e o ensaio fotográfico na Enseada do Suá contou com parceiros especiais que abraçaram a causa e doaram seu tempo e dedicação para tornar o dia das modelos que enfrentaram o câncer ainda mais bonito e especial, a empresária Elizangela Martins Bautz, o maquiador Renan Bastos e o fotógrafo Cloves Louzada.

FESTA

Andressa De Prá e Paulo Cesar Carletti
Andressa De Prá e Paulo Cesar Carletti: no casamento de Priscila Rozindo e Luiz Fernando Carletti Crédito: Divulgação

ENCONTRO NA PRAIA DO FORTE

No próximo dia 28, a empresária e fashionista Dani Barreto, da Empório Life, segue para uma viagem junto com Jessica Puziol e Betina Aguiar com destino ao Hotel Tivoli Praia do Forte, em Mata de São João, na Bahia. O encontro terá ainda a presença de Thanandra Torres e Renata Vervloet.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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