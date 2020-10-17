Doceria famosa do ES vai celebrar 10 anos em 2021 em novo endereço

Chocolateria Brasil Crédito: Instagram/reprodução

Flávia Gama já iniciou as pesquisas das novas linhas para quem tem restrições e deu o pontapé inicial na obra da Casa Chocolateria Brasil, em Santa Lúcia, no endereço onde funcionou o badalado salão de Walace Menezes. O novo espaço contará com fábrica, loja e espaço para eventos de até 100 pessoas, onde poderão ser realizados batizado, aniversário e até casamentos. A casa terá ainda uma cozinha da chef interativa, destinada a aulas, cursos e pequenos encontros. O projeto será assinado pelo arquiteto Edduardo Trigo. A previsão de inauguração é ainda no primeiro semestre de 2021. Uma das docerias mais famosas do Estado, a Chocolateria Brasil vai comemorar 10 anos em 2021 em novo endereço e com lançamento das linhas de doces e chocolates sem açúcar, sem lactose e sem glúten. A chef confeiteirajá iniciou as pesquisas das novas linhas para quem tem restrições e deu o pontapé inicial na obra da Casa Chocolateria Brasil, em Santa Lúcia, no endereço onde funcionou o badalado salão deO novo espaço contará com fábrica, loja e espaço para eventos de até 100 pessoas, onde poderão ser realizados batizado, aniversário e até casamentos. A casa terá ainda uma cozinha da chef interativa, destinada a aulas, cursos e pequenos encontros. O projeto será assinado pelo arquiteto. A previsão de inauguração é ainda no primeiro semestre de 2021.

INAUGURAÇÃO

Patrícia Noronha e Duda Oliveira: nova vila de Natal na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

PLANEJAMENTO FINANCEIRO NA PANDEMIA

O consultor financeiro Jocimar Pinheiro alerta que nesta pandemia mais de 600 mil empresas já fecharam as suas portas simplesmente por falta de planejamento e gestão financeira e por não terem uma boa reserva de caixa.

COQUETEL

Rossana Diniz e Cida Paiva: noite de festa na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

SIMPÓSIO

Na próxima terça-feira (20) tem início o IV Simpósio Notarial e Registral Digital, promovido pelo SINOREG-ES juntamente com todas as instituições de classe notarial e registral capixaba. O congresso acontece entre os dias 20 e 29 de outubro, a partir das 19h, no canal do Youtube do Sinoreg-ES. O tema da abertura do evento será “Os cartórios de tabelionato de notas”, e contará com a palestra de Giselle de Barros, presidente do Conselho Notarial do Brasil. Para saber mais, acesse: simposionotarialeregistral.com.br.

PRAIA DO CANTO

Mirian Favaro, Penha Melo , Malu Servino e Livia Ferolla: o Natal vem aí! Crédito: Monica Zorzanelli

CASAMENTO

Priscila Rozindo e Luiz Fernando Carleti dizem sim-sim neste sábado (17), na Casa de Maria, em Anchieta, e festa no Hotel Pontal de Ubu. A banda Bandeira 2 agita a pista da festa, que terá catering do Le Buffet e cerimonial de Stella Miranda.

CELEBRANDO!

Patricia Ferreguete e Amanda Machado Crédito: Monica Zorzanelli

DESTAQUE NOS CONSÓRCIOS

Tem destaque capixaba na economia brasileira. Pelo 5º ano consecutivo, Vinícius Santos foi eleito o maior vendedor de consórcios no Espírito Santo reconhecido pela Porto Seguro Consórcios, uma das maiores empresas de consórcio do Brasil. O troféu, aliás, já está em terras capixabas.

ENTÃO, É NATAL!

Marlete Ferreira Almeida Crédito: Monica Zorzanelli

GORDURA E CÂNCER DE MAMA

O Instituto Nacional de Câncer estima que por meio da nutrição e da atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de se desenvolver o câncer de mama. Estudos já indicam que alimentos gordurosos são um dos vilões do câncer de mama, segundo o ginecologista da Samp, Remegildo Gava. No mês da campanha Outubro Rosa, fica a dica para as mulheres: além do diagnóstico precoce com idas regulares aos ginecologistas, hábitos saudáveis são grandes aliados.

FESTA

Joana Marques e Isadora Noronha Crédito: Monica Zorzanelli

CASA PRÓPRIA