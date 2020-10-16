Produtora do ES prepara websérie sobre a magia do Natal

“Noel“ , websérie capixaba que fala sobre a magia do Natal Crédito: Divulgação

Depois do lançamento de "Vidas Reversas", a Naweb Produções prepara a sua segunda websérie. Trata-se de "Noel", uma comédia natalina, com produção e direção da capixaba Jéssica Zanotelli, que deve estrear em 20 de dezembro.

“Eu espero que a gente consiga mostrar essa magia bonita e gostosa que é o Natal, e até mesmo superar esse momento de pandemia que estamos passando. Nossa websérie pretende acalentar as pessoas que perderam seus entes queridos neste período” comenta o ator Douglas Rodrigues, que faz parte do elenco da nova websérie.

COQUETEL DÉCOR

Max Mello, Josiane Dalvi, Iramaya e João Bergamin e Claudia Melo Crédito: Mônica Zorzanelli

SAÚDE SUPLEMENTAR

Administradora de benefícios, a Up Health é a nova empresa capixaba que reúne grandes nomes do mercado e se propõe a revolucionar a promover o acesso irrestrito das pessoas ao sistema de saúde suplementar e atingir mais de 100 mil vidas até 2023. Para celebrar a nova empresa, Netto Soares (um dos sócios) recebe seus parceiros Márcio Maciel, Karol Cavedo, Libório Mulle, Casemiro Ramos, Ricardo Ferraço, Léo Castro, Wesley Fernandes, Hugo Andrade, Jorge Murício, Bruno Ballista, Mario Cesar Ribeiro, Emerson Falcão e Stenio Ribeiro, nesta sexta-feira (16), no Restaurante Balthazar, na Praia do Canto.

DESAPEGADAS

Antonia Moraes, filha caçula de de Gloria Pires, reúne a partir de hoje alguns "desapegos" em parceria com o brechó de Julia Bottecchia. A atriz e cantora carioca separou peças repletas de história para promover uma ressignificação, e toda a renda será revertida em prol da Santa Casa de São Paulo.

DIA DO PROFISSIONAL DE TI

O Dia do Profissional de Tecnologia da Informação, área cada vez mais em alta, é comemorado em 19 de outubro, no Brasil. Como programação para a data, na terça-feira (20), às 18h45, estudantes e profissionais da área se reúnem virtualmente para um bate-papo promovido pela Unidade de Computação da Faesa, sobre os desafios e conquistas de um empreendedor de TI, com Niva Vilela, co-fundador da Inflor Consultoria e Sistemas. O evento é uma das atividades da 19ª Jornada Científica e Cultural da Faesa.

EDITORIAL DE NOIVAS

Modelos Lorrayne Ruste e Thalita Santana: o maquiador Luiz Miguel e o salão MAWT acabam de lançar um editorial de noivas com as tendências de 2021 Crédito: Dani D'lucas

EMBAIXADORA DO ES

A hairstylist Ana Paula Leite, à frente do Be Spa Urbano, foi convidada pela Joico Brasil para ser embaixadora da marca no país. A nova parceria será celebrada na próxima, dia 19, a partir das 18h30, no Be Spa Urbano, na Praia do Canto.

CASAMENTO

Shirley Santos e Rozane Rasseli : irmãs reunidas em noite de festa do casamento de Rodrigo e Larissa Rasseli Crédito: Divulgação

MONTANHAS CAPIXABAS

Maria de Lourdes Martins e Whiter Douglas Dalmonico, da Choice Tour Viagem, com 30 anos de mercado, especializados em atenderem empresas, famílias e grupos de amigos, em viagens internacionais, nacionais e regionais, nesse momento de pós-pandemia, em que muitas pessoas estão optando por não realizarem ainda grandes viagens, estão investindo no turismo pelo Espírito Santo. A cada final de semana eles levam grupos de interessados em desfrutar as belezas das montanhas capixabas. Neste sábado (17) o passeio será em Santa Teresa, com o desfrute das maravilhas do agroturismo e uma parada no Mosteiro Zen Budista.

PEDRA AZUL

Rondelson Junior e Babi Ferretti Crédito: Divulgação

TRANSPORTE COLETIVO E COVID-19

Um estudo técnico realizado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) concluiu que não há evidências de que o aumento do número de passageiros tenha levado a um crescimento no número de casos de Covid-19. O balanço foi feito em 15 sistemas de transportes públicos urbanos por ônibus, responsáveis por 171 munícipios, e considerou 17 semanas, de 27 de março a 29 de julho. “No Espírito Santo, desde março, estamos redobrando os cuidados para evitar a contaminação nos ônibus, sejam municipais ou intermunicipais. O estudo comprova que estamos no caminho certo”, aponta o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

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Larissa Bergamin, Gregorio e Olimpia Repsold e Juliana Nobre Crédito: Mônica Zorzanelli

CONEXÃO SOLIDÁRIA NO INSTITUTO PONTE

As últimas semanas têm sido de muita movimentação e boas novas para os alunos do Instituto Ponte (IP). Graças a importantes parceiros e projetos sociais, os jovens atendidos pela entidade receberam doações valiosas neste mês de outubro. Uma delas foi com a ArcelorMittal Tubarão, que doou 20 computadores que ajudarão os estudantes a se manterem conectados, especialmente nesse período de pandemia e distanciamento social. Outra ação foi com o projeto Conexão Solidária, uma iniciativa firmada entre a Loga Internet, a Microsoft e a Positivo, e que viabilizou a entrega de 50 notebooks e 25 smartphones para alunos do IP que estão na reta final de preparação para o Enem 2020. “Parcerias como essas exemplificam bem a filosofia do IP. Temos buscado atuar como ponte para oportunizar jovens com talentos a terem condições de mudarem suas vidas e de suas famílias. E entendemos que todos podemos fazer isso. Todos podemos contribuir, juntos, para formar pontes e fazer muito mais pelos nossos jovens”, comentou Bartira Almeida, fundadora e presidente da entidade.

MODA

Mylla Rodrigues e Carol Mesquista Crédito: Eduardo Perciano

ÁREA GOURMET REFORÇADA