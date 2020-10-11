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Renata Rasseli

Vitória ganha novo cerimonial para festas ao ar livre

Proprietária do CCVV, Ariane Oliveira abre as portas do  Enseada CCVV, na Enseada do Suá, na próxima terça-feira (13)

Públicado em 

11 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cerimonial Enseada CCVV
Cerimonial Enseada CCVV Crédito: Instagram/Reprodução
Seguindo a tendência de festas ao ar livre, o grupo Centro de Convenções de Vila Velha, sob o comando de Ariane de Oliveira, inaugura, no dia 13 de outubro, o Enseada CCVV, em Vitória.
O espaço possui 1.275 m2, área verde, área coberta, piscina e tem capacidade para receber até 400 convidados em eventos  como casamento, formatura, festas infantis, 15 anos e eventos corporativos. O Enseada CCVV está localizado na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 70, próximo à praça do Papa, em Vitória.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Geisa Barros se deu de presente um ensaio fotográfico seus 59 anos
Geisa Barros se deu de presente um ensaio fotográfico seus 59 anos Crédito: Mônica Zorzanelli

MEDICINA 

O diretor geral do Grupo Multivix, Tadeu Penina, anunciou nesta sexta-feira (09) que o MEC autorizou mais 100 vagas para o curso de Medicina da Faculdade. A oficialização soma, ao todo, uma oferta de 348 vagas no Estado para o primeiro semestre de 2021. O diretor reforça que, em tempos de pandemia, foi possível perceber, ainda mais, a importância dos profissionais da área para a população, e o aumento no número de vagas é uma conquista para reforçar o investimento no segmento que é primordial para a sociedade.

COQUETEL DÉCOR

Renata Bezerril, Victor Sarcinelli e Adriana Bezerril
Renata Bezerril, Victor Sarcinelli e Adriana Bezerril Crédito: Mônica Zorzanelli

NETWORKING

A pandemia pode ter inviabilizado encontros presenciais, mas isso não é desculpa para abandonar o networking. Já é mais do que sabido que as redes de relacionamento profissional são extremamente importantes para a carreira, e de acordo com a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, muitos profissionais acabaram se isolando nos últimos tempos, o que pode ser ruim para carreira. “Vivemos um período extremamente difícil, mas é preciso buscar formas de continuar em contato com sua rede de contato. Se não é possível encontrar as pessoas em reuniões e congressos, aumente a interação pelo Linkedin, marque presença no mundo digital, pois quem não é visto, raramente é lembrado”, destaca

COQUETEL DÉCOR 2

Elza Pinto, Geraldo Lino e Gabriela Greppe
Elza Pinto, Geraldo Lino e Gabriela Greppe Crédito: Mônica Zorzanelli

DERMATOLOGIA

A médica dermatologista, Ana Paula Galeão, participou de um curso de anatomia da face, no Instituto Lapidare, em Santa Catarina. O curso, que é recente no Brasil, foi ministrado pelo médico dermatologista referência no país, André Braz, e teve como objetivo demonstrar os aspectos mais relevantes da anatomia facial voltada para os tratamentos de injetáveis e ampliar os conhecimentos dos aplicadores para que alcancem um nível de excelência ainda maior nos tratamentos. A médica foi a única do Espírito Santo a participar do curso.

QUERIDAS DE RR

Ivone Bezerril e Teresa Aragão
Ivone Bezerril e Teresa Aragão Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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