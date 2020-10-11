Vitória ganha novo cerimonial para festas ao ar livre

Cerimonial Enseada CCVV Crédito: Instagram/Reprodução

Seguindo a tendência de festas ao ar livre, o grupo Centro de Convenções de Vila Velha, sob o comando de Ariane de Oliveira, inaugura, no dia 13 de outubro, o Enseada CCVV, em Vitória.

O espaço possui 1.275 m2, área verde, área coberta, piscina e tem capacidade para receber até 400 convidados em eventos como casamento, formatura, festas infantis, 15 anos e eventos corporativos. O Enseada CCVV está localizado na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 70, próximo à praça do Papa, em Vitória.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Geisa Barros se deu de presente um ensaio fotográfico seus 59 anos Crédito: Mônica Zorzanelli

MEDICINA

O diretor geral do Grupo Multivix, Tadeu Penina, anunciou nesta sexta-feira (09) que o MEC autorizou mais 100 vagas para o curso de Medicina da Faculdade. A oficialização soma, ao todo, uma oferta de 348 vagas no Estado para o primeiro semestre de 2021. O diretor reforça que, em tempos de pandemia, foi possível perceber, ainda mais, a importância dos profissionais da área para a população, e o aumento no número de vagas é uma conquista para reforçar o investimento no segmento que é primordial para a sociedade.

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Renata Bezerril, Victor Sarcinelli e Adriana Bezerril Crédito: Mônica Zorzanelli

NETWORKING

A pandemia pode ter inviabilizado encontros presenciais, mas isso não é desculpa para abandonar o networking. Já é mais do que sabido que as redes de relacionamento profissional são extremamente importantes para a carreira, e de acordo com a psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, muitos profissionais acabaram se isolando nos últimos tempos, o que pode ser ruim para carreira. “Vivemos um período extremamente difícil, mas é preciso buscar formas de continuar em contato com sua rede de contato. Se não é possível encontrar as pessoas em reuniões e congressos, aumente a interação pelo Linkedin, marque presença no mundo digital, pois quem não é visto, raramente é lembrado”, destaca

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Elza Pinto, Geraldo Lino e Gabriela Greppe Crédito: Mônica Zorzanelli

DERMATOLOGIA

A médica dermatologista, Ana Paula Galeão, participou de um curso de anatomia da face, no Instituto Lapidare, em Santa Catarina. O curso, que é recente no Brasil, foi ministrado pelo médico dermatologista referência no país, André Braz, e teve como objetivo demonstrar os aspectos mais relevantes da anatomia facial voltada para os tratamentos de injetáveis e ampliar os conhecimentos dos aplicadores para que alcancem um nível de excelência ainda maior nos tratamentos. A médica foi a única do Espírito Santo a participar do curso.

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