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Renata Rasseli

Fotos: famílias se preparam para celebrar o Dia das Crianças

Para celebrar a data, que é comemorado na segunda-feira (12), a coluna preparou um ensaio fotográfico

Públicado em 

10 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Thanandra Torres e os filhos José e Levi
Thanandra Torres e os filhos José e Levi Crédito: Camilla Baptistin
O dia em homenagem às crianças é celebrado em datas diferentes pelo mundo. No Brasil, o dia 12 de outubro foi oficializado em 1924, num projeto apresentado pelo deputado federal Galdino do Valle Filho e decretada pelo presidente Arthur Bernardes. Independentemente do dia, a data foi reconhecida pela ONU para reforçar a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E para marcar a data, a coluna preparou um ensaio, de famílias queridas de RR que garantem os direitos e a felicidade dos pequenos. Confira os cliques!

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS!

Ariane Perovano e a filha Maria Eduarda
Ariane Perovano e a filha Maria Eduarda Crédito: Camilla Baptistin
Fernando Cipryano, Mariah Frizzera e a filha Maria Antônia
Fernando Cipryano, Mariah Frizzera e a filha Maria Antônia Crédito: Divulgação

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Gilmara Coutinho Wolkartt e a neta Elena Crédito: Divulgação
Priscila Passamani e Flávio Cirilo e os filhos, Eduardo e Victória.
Priscila Passamani e Flávio Cirilo e os filhos, Eduardo e Victória Crédito: Divulgação
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Ieda e Diego Lobato e as filhas Maria Clara e Ana Luiza. Crédito: Dina Carvalho

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Lurdinha Perovano e a filha Larissa
Lurdinha Perovano e a filha Larissa Crédito: Camilla Baptistin
Gabriela Varejão e a filha Celine
Gabriela Varejão e a filha Celine Crédito: Camilla Baptistin
Daieny Fasolo e o filho Miguel.
Daieny Fasolo e o filho Miguel Crédito: Camilla Baptistin
Nina e Denise Póvoa
Nina e Denise Póvoa Crédito: Camilla Baptistin

COLEÇÃO PARA CRIANÇAS

A Origens preparou um presente especial divertir a criançada de forma lúdica, neste Dia das Crianças
A Origens preparou um presente especial divertir a criançada de forma lúdica, neste Dia das Crianças Crédito: Divulgação
A Origens preparou um presente especial divertir a criançada de forma lúdica, neste Dia das Crianças, homenageando as belezas do nosso Estado. Trata-se de um kit para colorir composto por camisa, bolsa, livrinho, cartão de instrução e canetas coloridas para tecido. As peças trazem imagens do Espírito Santo como, Pedra Azul, Terceira Ponte, Convento da Penha e Basílica de Santo Antônio estampadas em desenhos para colorir. A ideia do presente é que a família toda se reúna, se divIrta e aprenda um pouco mais sobre os ícones da cultura capixaba. Valor do  kit: R$ 149,90

INSPIRANDO O EMPODERAMENTO

Para estimular o empoderamento feminino desde os primeiros anos da infância, o lançamento do Boticário neste Dia das Crianças vem cheio de charme, criatividade e autoafirmação. A nova colônia Sophie Miraculous, inspirada na heroína Ladybug, personagem da animação “Miraculous Ladybug” do Gloob, canal infantil da Globo, foi criada para que toda menina saiba que é protagonista da sua história e se sinta superpoderosa como a personagem do desenho.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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