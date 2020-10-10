Fotos: famílias se preparam para celebrar o Dia das Crianças

O dia em homenagem às crianças é celebrado em datas diferentes pelo mundo. No Brasil, o dia 12 de outubro foi oficializado em 1924, num projeto apresentado pelo deputado federal Galdino do Valle Filho e decretada pelo presidente Arthur Bernardes. Independentemente do dia, a data foi reconhecida pela ONU para reforçar a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E para marcar a data, a coluna preparou um ensaio, de famílias queridas de RR que garantem os direitos e a felicidade dos pequenos. Confira os cliques!
FELIZ DIA DAS CRIANÇAS!
COLEÇÃO PARA CRIANÇAS
A Origens preparou um presente especial divertir a criançada de forma lúdica, neste Dia das Crianças, homenageando as belezas do nosso Estado. Trata-se de um kit para colorir composto por camisa, bolsa, livrinho, cartão de instrução e canetas coloridas para tecido. As peças trazem imagens do Espírito Santo como, Pedra Azul, Terceira Ponte, Convento da Penha e Basílica de Santo Antônio estampadas em desenhos para colorir. A ideia do presente é que a família toda se reúna, se divIrta e aprenda um pouco mais sobre os ícones da cultura capixaba. Valor do kit: R$ 149,90
INSPIRANDO O EMPODERAMENTO
Para estimular o empoderamento feminino desde os primeiros anos da infância, o lançamento do Boticário neste Dia das Crianças vem cheio de charme, criatividade e autoafirmação. A nova colônia Sophie Miraculous, inspirada na heroína Ladybug, personagem da animação “Miraculous Ladybug” do Gloob, canal infantil da Globo, foi criada para que toda menina saiba que é protagonista da sua história e se sinta superpoderosa como a personagem do desenho.