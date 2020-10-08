Dia das Crianças: 8 livros para estimular a imaginação

Os Minúsculos

Essa alegre e moderna releitura do famoso conto A roupa nova do rei abre um diálogo despretensioso com as crianças sobre vaidade, autoestima e autoimagem. O livro conta a história de Doralice, uma jovem vaidosa e autoconfiante que não perde a chance de lançar moda no vilarejo onde vive. Publicado pela Saíra Editorial, A roupa nova de Doralice é da autora e tradutora paulista Monica Stahel. (Preço: R$ 37,00 | 21 Páginas | Onde comprar: Amazon)

Na hora de dormir, a garotinha começa a sentir tanto medo que ele se concretiza na forma de um monstro assustador. Ela, então, lida com esse medo e, vencida pelo sono, consegue adormecer e acorda bem e descansada. Essa história, tão típica na infância, é o tema do Livro Sono, lançamento da Saíra Editorial, com textos e ilustrações de Luciana Romão. (Preço: R$ 19,90 | 40 Páginas | Onde comprar: Amazon)

Pela primeira vez, Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, já premiado com o Nobel da Paz, escreve diretamente às crianças. Um texto simples e poderoso, com ilustrações vibrantes de Bao Luu, publicado pelo Selo Caminho Suave, do Grupo Editorial Edipro. A Semente da Compaixão é uma ferramenta para as famílias transmitirem às crianças o valor do amor e da compaixão, cada vez mais necessários no mundo de hoje. (Preço: R$ 41,90 | 32 Páginas | Onde comprar: Amazon)

A chupeta pode ser uma aliada dos pais para confortar bebês agitados, mas seu uso prolongado pode levar a problemas dentários e a outros riscos de doenças. Para auxiliar os pais no convencimento da criança para o abandono deste hábito, Careta pra chupeta traz uma divertida história de um menino corajoso que não aguenta mais as caretas que recebe. Cansado de tanta cara feia, ele tem uma ideia: guardar em uma caixinha todas as chupetas que encontrar. Será que agora vão acabar as caretas? (Preço: R$39,90 | 32 páginas | Autora: Maíra Lot Micales | Onde comprar: Amazon)

De forma lúdica e divertida, O Pequeno Yogue traz ensinamentos sobre a história e os benefícios da yoga, por meio de posturas inspiradas nos animais e na natureza. Publicado pelo Selo Caminho Suave e Mantra, do Grupo Editorial Edipro, a obra da escritora Debora Molon introduz as crianças nessa prática, referência em equilíbrio e gentileza para lidar com os desafios físicos, mentais e emocionais do cotidiano, presentes também na infância. O resultado é uma criança mais tranquila e feliz. (Preço: R$ 44,90 | 32 Páginas | Onde comprar: Amazon)

Assim como nos contos de fadas, a obra da escritora Jania Souza também começa com Era uma vez. A diferença é que a protagonista não é uma princesa, e sim uma árvore. A escritora empresta sentimentos humanos para o mundo vegetal com o objetivo de sensibilizar os pequenos leitores sobre a necessidade de preservar a natureza. (Preço: R$ 30,00 | 56 páginas | Onde comprar: http://bit.ly/AmzJovem)

Depois de desbravar o misterioso planeta Blum, o leitor embarca em uma história ainda mais perigosa na sequência da série do escritor Eduardo Escames. Apesar de aparentemente caminhar para uma aventura totalmente a parte do primeiro livro, a história no novo planeta se cruza com o enredo de estreia da série. (Preço: R$34,90 | 160 páginas | Onde comprar: Amazon)