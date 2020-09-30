Saiba como remover manchas comuns nas roupas das crianças

Remova manchas de barro, de alimentos e até de remédios com truques práticos. Crédito: JOAO KIRMSE

Tirar as manchas das roupas dos filhos é uma tarefa constante e sempre um novo desafio, já que existem dezenas de tipos de manchas que a máquina de lavar sozinha não consegue remover por completo. Portanto, aqui vão alguns truques para ajudar você a limpar as roupas dos pequenos.

Manchas de gordura e óleo

Quando seus filhos comem batatinhas fritas, maionese, requeijão ou manteiga, a chance de que um pedacinho de comida caia e manche a roupa é muito grande. Como todos estes alimentos contém gordura, as manchas podem não sair em uma lavagem comum. Portanto, siga os passos a seguir:

Coloque talco sobre a mancha e deixe-o agir por algumas horas. O talco vai absorver a maior parte da gordura e o resto poderá ser retirado com uma lavagem normal.

Manchas de café

As manchas de café são, em geral, difíceis de serem removidas. O café, assim como o chocolate e o sangue, consegue tingir a roupa com muita facilidade, e a ação sobre essas manchas deve ser rápida.

Para roupas sobre as quais o café foi derramado recentemente, use sabão e água bem quente para a remoção da mancha. É necessário esfregar bem e ter persistência. Ou, assim que cair o café, esfregue com uma pedra de gelo.

Para manchas já secas, o procedimento será mais longo: esfregue a mancha com um pano embebido em glicerina e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, jogue água quente e esfregue ou coloque na máquina - neste caso, selecionando um modo que se adapte a água quente.

Manchas de barro

Essas manchas são inevitáveis, especialmente para os pais de crianças que normalmente brincam ao ar livre e gostam de sentar, rolar e deitar no chão. Para estas manchas, sigas as instruções abaixo:

Retire o excesso com uma escova depois que a mancha estiver seca. Em seguida, deixe a roupa de molho na água com vinagre. Troque a água com frequência, já que ela pode, rapidamente, tornar-se marrom e é preciso evitar que o mesmo barro que está sendo eliminado manche as outras partes da peça.

Manchas de remédio

Muitas vezes, seus filhos têm machucados ou cortes onde é necessário aplicar medicamentos como o merthiolate e esta substância pode escorrer e manchar as roupas. Portanto, é importante saber como retirar essas manchas também:

Misture um pouco de detergente neutro e sem cloro em um copo com água morna e, depois, molhe a mancha com esta solução. Após isso, misture uma colher pequena de amônia em meio copo de água e molhe a mancha novamente.

Em seguida, misture um terço de vinagre branco com dois de água morna e, com um pano umedecido com água, pressione o local. Use uma esponja seca para retirar a maior quantidade possível de líquido usado na aplicação. Ponha a peça para secar e, se preciso, lave-a novamente.