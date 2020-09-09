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Organização de enxoval

7 dicas para organizar roupas e o quarto do bebê

A personal organizer dá dicas preciosas para organizar o quarto do bebê de forma funcional.

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 20:32

Públicado em 

09 set 2020 às 20:32
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

quarto de beê
Organizar o enxoval e o quarto do bebê é uma tarefa muito complicada para a maioria dos pais. Mas as Dicas da Lucy vieram para solucionar esse processo. Crédito: Divulgação/Pinterest
Tem bebê à vista vindo por aí? Pega essas dicas que eu preparei para facilitar a organização do quartinho do neném. No início pode parecer difícil, mas você vai perceber que seguindo esse roteiro vai ficar mais tranquilo. Confira: 

Roupas de cama e brinquedos

Usando sabão de coco, ou outro sabão de qualidade, higienize todas as roupas que vão fazer parte do enxoval do bebê.
As roupas de tamanho recém-nascido, 3 meses, 6 meses e assim por diante precisam ser separadas uma da outra. Outra forma de separar é por tipo, calça com calça, blusa com blusa e assim por diante.
Não adianta acumular as roupinhas que o bebê for perdendo com o crescimento.  Faça doação. Se não tiver espaço, reserve as roupinhas com 10 meses ou mais para serem organizadas depois, quando o bebê estiver 6 meses.  
Roupas penduradas, inclusive as do baby facilitam a visualização, organização e manutenção. Se for possível separe as roupas penduradas por idade/mês. Use um separador, que pode ser adquirido em alguma loja infantil.
Não se esqueça dos produtos de higiene e limpeza. Organize tudo na cômoda, de preferência próxima ao trocador. Coloque somente uma unidade de cada produto  os outros vão para o estoque.
Nem pense em deixá-las ensacoladas. Se tiver espaço, organize as fraldas em uma gaveta próximo ao trocador. Ou em uma caixa/cesta com tampa.
Organize as roupas de cama em gavetas ou em prateleiras, locais de fácil acesso. No alto dos armários guarde brinquedos, edredom, mantas que não estão em uso,  inclusive é ali que deverá ficar também o estoque de fraldas

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