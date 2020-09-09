7 dicas para organizar roupas e o quarto do bebê

Roupas de cama e brinquedos

Usando sabão de coco, ou outro sabão de qualidade, higienize todas as roupas que vão fazer parte do enxoval do bebê.

As roupas de tamanho recém-nascido, 3 meses, 6 meses e assim por diante precisam ser separadas uma da outra. Outra forma de separar é por tipo, calça com calça, blusa com blusa e assim por diante.

Não adianta acumular as roupinhas que o bebê for perdendo com o crescimento. Faça doação. Se não tiver espaço, reserve as roupinhas com 10 meses ou mais para serem organizadas depois, quando o bebê estiver 6 meses.

Roupas penduradas, inclusive as do baby facilitam a visualização, organização e manutenção. Se for possível separe as roupas penduradas por idade/mês. Use um separador, que pode ser adquirido em alguma loja infantil.

Não se esqueça dos produtos de higiene e limpeza. Organize tudo na cômoda, de preferência próxima ao trocador. Coloque somente uma unidade de cada produto  os outros vão para o estoque.

Nem pense em deixá-las ensacoladas. Se tiver espaço, organize as fraldas em uma gaveta próximo ao trocador. Ou em uma caixa/cesta com tampa.