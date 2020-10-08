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Diversão

Outubro de peças infantis de graça para as crianças curtirem em casa

Espetáculos vão ao ar todo sábado, a partir do dia 10 de outubro, sempre às 17h pelo YouTube e Facebook
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 13:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:00

Cena da peça
Cena da peça "A Geladeira Mágica", que aborda a alimentação saudável para crianças Crédito: Vitor Zorzal
O mês de outubro será de peças infantis gratuitas para a garotada curtir em casa. A partir do próximo sábado (10), o Circuito Cultural Unimed inicia uma programação pela internet com espetáculos para celebrar Mês das Crianças. De acordo com a produção, todas as apresentações terão cunho educativo e a primeira é "A Geladeira Mágica", que aborda alimentação saudável.
"A gente consegue enxergar a importância da arte nesse momento em que estão todos em casa. As peças são para educar e surgem como uma ajuda para as famílias terem à disposição um programa diferente com as crianças que estão direto dentro de casa", fala Bruna Dornellas, da WB Produções.
Depois de "A Geladeira Mágica", no dia 17 de outubro o circuito vai apresentar "Dança das Emoções". Na peça, uma garota, que adora se aventurar, se lança em uma diversão no quintal da avó e encara desafios e emoções por meio da dança.
Espetáculo
Espetáculo "O Rei de Quase Tudo" será o penúltimo do Mês da Criança Crédito: Maria Barros/Grupo Rerigtiba
Na penúltima apresentação do festival, no dia 24, o espetáculo "Rei de Quase Tudo", inspirado no livro homônimo, conta com dois saltimbancos que encenam histórias medievais. Na peça, os artistas trazem à cena a história de um Rei com vontade de ser o Rei de Tudo, mas por mais que tivesse bens, terras e até a lua, continuava sendo o Rei de Quase Tudo, porque há certas coisas que jamais poderão pertencer a uma pessoa, mesmo sendo um Rei.
O Mês da Criança encerra com o musical MacaKids, sendo encenado no dia 31 de outubro. Neste espetáculo, os famosos macaquinhos da turma vão apresentar as canções que já são sucesso e novas empreitadas artísticas autorais.
Após a transmissão, que será ao vivo, as lives ficarão disponíveis no Facebook e YouTube da WB Produções de graça por um mês. Desde agosto, o 12ª Circuito Cultural Unimed acontece de forma remota pelas recomendações de segurança impostas pela pandemia do coronavírus.

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SOLIDARIEDADE

Durante as lives, por meio de QR Code, as pessoas ainda poderão ajudar famílias em regiões de vulnerabilidade social no Estado e instituições cadastradas no Movimento Saúde e Ação por meio de doações de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, máscaras de proteção, entre outras formas de apoio. A compra de todos os produtos será realizada em comércios locais, priorizando os pequenos empreendedores. Não é necessário esperar a live para ajudar. Para quem interessar, as doações podem ser feitas a qualquer momento pelo site www.saudeacao.org.

PROGRAMAÇÃO

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