Outubro de peças infantis de graça para as crianças curtirem em casa

Cena da peça "A Geladeira Mágica", que aborda a alimentação saudável para crianças Crédito: Vitor Zorzal

O mês de outubro será de peças infantis gratuitas para a garotada curtir em casa. A partir do próximo sábado (10), o Circuito Cultural Unimed inicia uma programação pela internet com espetáculos para celebrar Mês das Crianças. De acordo com a produção, todas as apresentações terão cunho educativo e a primeira é "A Geladeira Mágica", que aborda alimentação saudável.

"A gente consegue enxergar a importância da arte nesse momento em que estão todos em casa. As peças são para educar e surgem como uma ajuda para as famílias terem à disposição um programa diferente com as crianças que estão direto dentro de casa", fala Bruna Dornellas, da WB Produções.

Depois de "A Geladeira Mágica", no dia 17 de outubro o circuito vai apresentar "Dança das Emoções". Na peça, uma garota, que adora se aventurar, se lança em uma diversão no quintal da avó e encara desafios e emoções por meio da dança.

Espetáculo "O Rei de Quase Tudo" será o penúltimo do Mês da Criança Crédito: Maria Barros/Grupo Rerigtiba

Na penúltima apresentação do festival, no dia 24, o espetáculo "Rei de Quase Tudo", inspirado no livro homônimo, conta com dois saltimbancos que encenam histórias medievais. Na peça, os artistas trazem à cena a história de um Rei com vontade de ser o Rei de Tudo, mas por mais que tivesse bens, terras e até a lua, continuava sendo o Rei de Quase Tudo, porque há certas coisas que jamais poderão pertencer a uma pessoa, mesmo sendo um Rei.

O Mês da Criança encerra com o musical MacaKids, sendo encenado no dia 31 de outubro. Neste espetáculo, os famosos macaquinhos da turma vão apresentar as canções que já são sucesso e novas empreitadas artísticas autorais.

Após a transmissão, que será ao vivo, as lives ficarão disponíveis no Facebook e YouTube da WB Produções de graça por um mês. Desde agosto, o 12ª Circuito Cultural Unimed acontece de forma remota pelas recomendações de segurança impostas pela pandemia do coronavírus.

SOLIDARIEDADE

Durante as lives, por meio de QR Code, as pessoas ainda poderão ajudar famílias em regiões de vulnerabilidade social no Estado e instituições cadastradas no Movimento Saúde e Ação por meio de doações de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, máscaras de proteção, entre outras formas de apoio. A compra de todos os produtos será realizada em comércios locais, priorizando os pequenos empreendedores. Não é necessário esperar a live para ajudar. Para quem interessar, as doações podem ser feitas a qualquer momento pelo site www.saudeacao.org.

PROGRAMAÇÃO