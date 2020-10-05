Aldir Blanc: Governo do ES abre cadastro de artistas para auxílio de R$ 600

Coletiva com Renato Casagrande e Fabrício Noronha na última semana anunciou início da Lei Aldir Blanc para artistas e agitadores da Cultura afetados pela crise do coronavírus, no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória

Artesãos, brincantes, criadores e artistas da área circense, artes visuais, audiovisual, dança, música, ópera, teatro, design, moda, fotografia, cultura popular, gastronomia, literatura e patrimônio cultural, consultores e pesquisadores da área de cultura, educadores, oficineiros e instrutores, curadores, programadores, produtores, técnicos que atuam na área de cultura associados às áreas de cenografia, figurino, iluminação e sonorização.

Além do cadastro, o interessado em ser beneficiário do auxílio precisa preencher e assinar a ficha de autodeclaração disponível em anexo no edital referente à ajuda emergencial. Após o preenchimento, o candidato deve fazer o upload do documento que declara que a pessoa está apta a receber o dinheiro. Depois disso, seguem as seguintes etapas: