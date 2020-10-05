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Cultura

Aldir Blanc: Governo do ES abre cadastro de artistas para auxílio de R$ 600

Artistas que forem aprovados para receberem auxílio emergencial terão direito a cinco parcelas de R$ 600 mensais pagos pelo governo federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 15:02

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 15:02

Coletiva com Renato Casagrande e Fabrício Noronha anunciou início da Lei Aldir Blanc para artistas e agitadores da Cultura afetados pela crise do coronavírus, no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória
Coletiva com Renato Casagrande e Fabrício Noronha na última semana anunciou início da Lei Aldir Blanc para artistas e agitadores da Cultura afetados pela crise do coronavírus, no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Pedro Permuy
Começa nesta segunda-feira (5) e segue aberto por 30 dias o processo de cadastramento de trabalhadores da cultura para solicitar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc de cinco parcelas de R$ 600 mensais. Para garantir que os recursos cheguem a quem mais precisa, o texto federal impõe critérios e pede comprovações de que esses trabalhadores precisam do dinheiro. No ato do cadastramento, é necessário comprovar aspectos socioeconômicos e culturais.
Além de base para o acesso ao auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, o cadastramento serve também como uma base de dados digital e unificada com todos os fazedores da cultura ativos do Espírito Santo.

QUEM PODE RECEBER O AUXÍLIO

Artesãos, brincantes, criadores e artistas da área circense, artes visuais, audiovisual, dança, música, ópera, teatro, design, moda, fotografia, cultura popular, gastronomia, literatura e patrimônio cultural, consultores e pesquisadores da área de cultura, educadores, oficineiros e instrutores, curadores, programadores, produtores, técnicos que atuam na área de cultura associados às áreas de cenografia, figurino, iluminação e sonorização.

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ETAPAS 

Além do cadastro, o interessado em ser beneficiário do auxílio precisa preencher e assinar a ficha de autodeclaração disponível em anexo no edital referente à ajuda emergencial. Após o preenchimento, o candidato deve fazer o upload do documento que declara que a pessoa está apta a receber o dinheiro. Depois disso, seguem as seguintes etapas: 
  • Para começar, realize o cadastro na plataforma Mapa Cultural ES; (link)
  • Solicitar a renda emergencial preenchendo os formulários que medem os critérios socioeconômicos e culturais da lei; 
  • A Secult fará uma triagem dos solicitantes aptos aos critérios socioeconômicos da por meio do Sistema DataPrev, responsável pela gestão da Base de Dados Sociais Brasileira;
  • A Secult homologa os solicitantes aptos aos critérios socioeconômicos e culturais da Lei;
  • A Secult encaminha a lista dos solicitantes aptos ao recebimento da renda emergencial para o pagamento.

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