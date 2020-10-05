Triplex milionário de capixaba usado pela Globo no RJ continua à venda

Imagem mostra a luxuosa cobertura triplex de 4 mil metros quadrados da Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, da mecenas Ângela Silvares Fragoso Pires Crédito: Arquivo A GAZETA/Divulgação/Reprodução

Uma réplica do Arco do Triunfo, de Paris, elevador e portaria privativos, salões com pé direito de 7 metros embalados em mármore de Carrara e mesa de jantar para 24 pessoas são alguns dos glamourosos atributos que tem a famosa cobertura triplex da mecenas Ângela Silvares Fragoso Pires, que fica na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro . Mas, apesar de correr solta pelas rodas da sociedade, a notícia de que o terceiro andar do palacete estaria sendo alugado por R$ 15 mil por noite para festas não passa de uma mentira.

A Gazeta noticiou, à época, com exclusividade. A coluna, que não dorme no ponto, decidiu passar a história a limpo com a própria capixaba, que nos últimos anos só cedeu parte da propriedade - que tem o design assinado pelo francês Joseph Gire, o mesmo arquiteto do Copacabana Palace - à Rede Globo . Lá, foram filmadas cenas de "O Outro Lado do Paraíso", comonoticiou, à época, com exclusividade.

"Continuo morando no triplex e ele está à venda. Apenas isso. Eu estou com outro apartamento meu, neste mesmo edifício, que estou alugando. Mas é uma unidade completamente independente. Agora estamos em um momento de retomada, já existem pessoas procurando", esclarece.

Trata-se de um imóvel lateral com cerca de 450 metros quadrados. "Eu espero que quem alugue este apartamento e quem compre o triplex viva as mesmas coisas que eu vivi. O Rio era outro naquela época e eu espero que quem adquira tenha a mesma mentalidade que tive", comenta.

Ângela - que é natural de Conceição da Barra, no Espírito Santo , já morou nos Estados Unidos e Europa - é considerada uma legítima mecenas (valorizadora das artes). Por décadas, coordenou festas na cobertura reunindo o que podemos chamar de "PIB da high society" para profissionalizar artistas e promover fundos para entidades carentes.

Moradora da Cidade Maravilhosa desde seus 11 anos de idade, avalia: "Quando voltei dos Estados Unidos e Europa, cheguei do estrangeiro com outras ideias e tive força e vontade para educar o povo daqui a valorizar a cultura".

Fotos do arquivo de A Gazeta (Cedoc) revelam encontros de Ângela e amigas que já viraram notícia pelo caráter social.

Encontros beneficentes de Ângela Fragoso Pires

O PALACETE DE ÂNGELA FRAGOSO PIRES

Existe um mundo melhor. Ele é mais caro e, neste caso, tem até endereço: Praia do Flamengo, 284. Não tem quem não se escandalize com os salões da mansão suspensa de Ângela, que também é formada em Sociologia e Política pela PUC.

E não é para menos: além do que já foi discriminado, o imóvel de luxo tem 11 quartos de empregados, 5 suítes masters, biblioteca, salão de dança, salão de música, jardim (com pé de nêspera e jabuticabeira), piscina aquecida em mármore, salão de jogos, sauna, banho de vapor, adega, ar condicionado central e garagem para 10 carros.

Já casada com o marido, com quem vive há quase 44 anos (completa em fevereiro do ano que vem), Ângela adquiriu o triplex há cerca de 43 anos e desde 2013 o imóvel está à venda. Antes, a propriedade pertenceu a Jorginho Guinle

A cobertura triplex de Ângela Fragoso Pires

Apesar de se abster de revelar valores, a coluna, que não é boba nem nada, sabe que o preço de especulação no mercado em torno da cobertura é de R$ 60 milhões para cima.

FALANDO EM RETOMADA...

Quem está a ponto de voltar a desbravar os mares é MSC Grandiosa, maior navio da frota da empresa que leva as mesmas iniciais da embarcação. O hotel de luxo flutuante já fez seis viagens no Mar Mediterrâneo pós-quarentena mais rígida e, agora, sua direção conversa com autoridades da América do Sul para expandir a rota de viagem. No Brasil, a operadora pretende navegar com seus modelos MSC Seaview, MSC Musica, MSC Preziosa e MSC Sinfonia.

Entre as regras que a companhia passou a adotar, em meio à pandemia da Covid-19 , está a testagem em massa dos passageiros e tripulação. "Os hóspedes adotaram de forma positiva as novas medidas de saúde e segurança porque sabem que são essenciais para que possam relaxar e desfrutar do cruzeiro", fala Adrian Ursilli, diretor-geral da MSC Cruzeiros no Brasil.

Vista do convés de lazer do MSC Grandiosa em viagem que já segue protocolos de distanciamento e segurança em meio à pandemia da Covid-19 Crédito: MSC Cruises/Divulgação

PANDEMIA OU CAIS DAS ARTES?

No Twitter não se fala em outra coisa que não meme. E a coluna, que tudo vê, viu mais essa: pandemia ou Cais das Artes ? Imagem postada por internauta, da obra do governo do Estado na Enseada do Suá, compara o tempo da quarentena pelo coronavírus ao tempo das obras do complexo cultural projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha . O post tem mais de 1,5 mil reações e centenas de comentários e compartilhamentos.