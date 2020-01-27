Vídeo: 9 luxos da primeira classe de um cruzeiro no Brasil

Piscina e convés exclusivos

Logo que fez check-in no MSC Fantasia, a reportagem foi direcionada à área da primeira classe e, então, recebeu o cartão magnético que dava acesso ao quarto que é planejado para um casal. Além de varanda, saleta e banheira, o cômodo já estava com uma carta de boas-vindas, uma bandeja de frutas (que poderiam até ser descascadas pelo mordomo), uma garrafa de champanhe e wi-fi liberado.

Cada cabine do Yacth Club possui um mordomo responsável. No caso de A GAZETA, quem atendeu à reportagem foi a simpática Lola. Além de cuidar da roupa de cama na hora de dormir, guardar as roupas no closet, eventualmente passar alguma peça, ela também ficou de prontidão para qualquer pedido que pudesse aparecer. Essa é, sem dúvida, a maior mordomia que se pode ter em toda a experiência que o cruzeiro proporciona.

O navio possui dezenas de lojas em todos os seus andares com várias opções de lembrancinhas para a família. Mas na primeira classe um mostruário chama a atenção dos turistas. Aliás, é o único item que está à venda na ala mais prestigiada do navio: joias e mais joias. Os preços, que não ficam à mostra, também podem ir às alturas, já que todas as peças são assinadas e as pedras preciosas usadas são sempre bastante valiosas.

Quem conhece a bebida, sabe que um uísque de 8 anos já é uma boa para degustar entre amigos. Mas na primeira classe não seria possível fazer isso, já que a reportagem observou que as garrafas datavam de 12 anos para cima. Aí vai do bolso de cada um, mas só de estar na first class praticamente todos os drinques, doses e bebidas estavam incluídos no pacote. E caso você quisesse um drinque especial, um bartender estaria na área do concierge do andar por 20h das 24h do dia totalmente à disposição. Durante esse mesmo tempo, uma mesa de frios, salgados e finger foods também fica montada em frente ao bar.

Além das bebidas, as comidas a bordo também chamavam a atenção. No café da manhã, em que alguns itens eram industrializados (como iogurtes, sucos e outros petiscos), era mais fácil de perceber que praticamente tudo o que era oferecido não "falava português". Os produtos vinham das mais diversas partes do mundo e, até por isso, o menu não tinha nada de latino. Via-se claramente influência italiana e francesa no buffet montado no lounge da primeira classe.

Quem ostenta o cartão magnético da primeira classe não só usufrui dos privilégios diretos como também tem acesso vip e não precisa se preocupar com excessos em todos os ambientes comuns do navio. Cada andar possui uma infinidade de lounges, restaurantes e bares que servem inúmeros pratos, aperitivos e bebidas, além, é claro, das boates, teatro gigante e clubes que funcionam do fim da noite até altas horas da madrugada.

Nada melhor que um dia em um thermas para espairecer durante uma viagem, certo? Certo! No navio, a primeira classe tinha como acessar de forma exclusiva uma área de SPA com massagistas do mundo todo. E como se não fosse o bastante, cada uma delas é especialista em um tipo de massagem que vai desde a clássica drenagem até uma relaxante indiana ou tailandesa. A tripulação, no caso de o cruzeiro vir de outro continente ou ser internacional, fala inglês, espanhol e em alguns casos português.

A decoração de um lugar diz muito sobre ele. Nos salões da primeira classe, tudo o que não é de cristal brilha do mesmo jeito  porque é dourado! Até o piano que estava no concierge possuía cristais encrustados, assim como as escadas do salão principal da embarcação, que era feita toda de swarovskis (o local é ponto de fotos para os embarcados).