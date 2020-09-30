Aldir Blanc: cadastro para ajuda a artistas do ES será aberto no dia 5

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em coletiva de imprensa no Salão São Thiago, no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Pedro Permuy

O Executivo vai abrir o cadastro, que deve ser preenchido pelos interessados, e dez dias após vai enviar ao governo federal o primeiro lote dos formulários desses potenciais beneficiários. O DataPrev (entidade federal que efetuará o pagamento), em contrapartida, vai fiscalizar cada CPF para conceder o auxílio às pessoas que se enquadram nos requisitos. Para essa segunda etapa do trâmite é que não há um prazo pré-estabelecido.

"Além da seleção, há algumas regras que as pessoas têm que se atentar. Quem já recebeu o auxílio de R$ 600 da Caixa, por exemplo, não tem direito a este outro auxílio. E como teremos esse envio de lotes, aos poucos, não vamos esperar o fim do cadastramento para requerer o pagamento do governo federal. Os artistas que forem se cadastrando dentro dos períodos dos lotes já vão sendo aprovados, ou não, e recebendo o benefício", fala Noronha.

6 MIL ARTISTAS É o número aproximado de beneficiários que o governo do Estado estima que terão direito ao auxílio emergencial no Espírito Santo

Coletiva com Renato Casagrande e Fabrício Noronha anunciou início da Lei Aldir Blanc para artistas e agitadores da Cultura afetados pela crise do coronavírus, no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória Crédito: Pedro Permuy

Segundo Casagrande, a Secult empregará esforço para criar políticas públicas de fomento à cultura que sejam benéficas, também, a longo prazo com os milhões da Aldir Blanc. Para tanto, o dinheiro recebido será dividido em frentes de investimento.

Dos R$ 30 milhões que o fundo cultural do Estado já recebeu, R$ 20,7 milhões vão para o auxílio de cinco meses e os outros R$ 9,4 milhões serão aplicados em editais, chamamentos públicos e outras ações. Essas outras propostas devem começar em breve, segundo Casagrande, apesar de o montante do aporte já estar disponível para o governo do Estado.

ESPAÇOS CULTURAIS

Em cada cidade, o processo será mais ou menos o mesmo, sendo: recebimento do valor; criação de editais e chamamento; aprovação de projetos; e pagamento. Para as cidades que não criaram fundo de cultura, a parte burocrática da questão pode ficar mais complicada, mas não impede o uso do recurso, afirma o Secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha.

29 CIDADES É o número de municípios do Espírito Santo que possui fundo cultural para receber o aporte da Lei Aldir Blanc. Ao todo, estado tem 78 cidades

"A ideia é investir em capacitação, também, com esse dinheiro e em ativos culturais que fortaleçam o nosso setor para que haja recuperação neste momento e no futuro", defende.