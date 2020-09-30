Circuito Banestes de Teatro será gratuito e na web em 2020; programação

Nany People em foto de divulgação do espetáculo "Nany é pop" Crédito: Marcos Guimarães/Designorama/Divulgação

ATUALIZAÇÃO: a assessoria do Circuito Banestes de Teatro atualizou as datas e horários de alguns espetáculos. As correções foram feitas e se encontram no serviço da matéria.

Pela pandemia do coronavírus , a 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro vai acontecer a partir do dia 25 de outubro de forma virtual. Todos os espetáculos serão transmitidos pelo YouTube de forma gratuita e também arrecadarão doações para os afetados pela crise da Covid-19 via SOS Graxa ES - entidade formada por profissionais do setor de entretenimento.

Com oito espetáculos do Estado e Brasil compondo o festival, nomes como Nany People, Heloísa Périssé, Matheus Ceará e Julia Rabelo estão entre os artistas que participam desta edição, que espera atingir um público de 30 mil pessoas. Todas as peças serão encenadas de um teatro ou sede de companhia teatral e transmitidas ao vivo para o público.

Segundo a organização, "a ideia é oferecer ao público espetáculos dotados dos mesmos rigores técnicos aplicados nas peças presenciais, em um palco especialmente preparado com sistemas específicos de vídeo, iluminação e sonorização, que vão assegurar a melhor experiência, com todo o respeito que o teatro merece". Os colaboradores seguirão todos os critérios de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

"E Foram Quase Felizes Para Sempre", com a atriz Heloísa Périssé, transmitida diretamente do Teatro Universitário da Ufes, em Goiabeiras, Vitória. (A programação completa está no fim do texto) Depois de apresentadas, as sessões (incluindo peças repetidas) ficarão por um mês no ar no canal online da WB Produções . A abertura ficará por conta do monólogo, com a atriz Heloísa Périssé, transmitida diretamente do Teatro Universitário da Ufes, em Goiabeiras, Vitória.

Heloísa Périssé no monólogo "E foram quase felizes para sempre Crédito: Allan Fernando/Divulgação

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, avalia a retomada do Circuito Banestes de Teatro. "Com a pandemia, a 11ª edição foi reajustada para o formato on-line como forma de permanecermos contribuindo com a economia criativa e, sobretudo, prezando pela saúde e segurança da população capixaba. As apresentações virtuais proporcionarão um alcance ainda maior à população. Estamos confiantes de que será mais uma grande e inesquecível edição, de ricas apresentações teatrais"

BATE-PAPO

Para aumentar a interatividade com o público, serão realizados bate-papos virtuais após algumas apresentações. Neles, os artistas Júlia Rabello, Matheus Ceará e José Augusto Loureiro estarão disponíveis para responder perguntas do público durante a transmissão.

PROGRAMAÇÃO

11º Circuito Banestes de Teatro - Edição Especial Online





25 de outubro (domingo às 18 horas)  E foram quase felizes para sempre, com Heloísa Périssé. Espetáculo nacional, com transmissão do Teatro Universitário Ufes





E foram quase felizes para sempre, com Heloísa Périssé. Espetáculo nacional, com transmissão do Teatro Universitário Ufes 01 de novembro (domingo às 18 horas)  Crash, da Cia Teatro Urgente, com transmissão da Sede do Grupo Folgazões





Crash, da Cia Teatro Urgente, com transmissão da Sede do Grupo Folgazões 07 de novembro (sábado às 20 horas)  Romeu & Julieta (E Rosalina), com Júlia Rabello. Espetáculo nacional, com transmissão do Teatro Universitário Ufes





Romeu & Julieta (E Rosalina), com Júlia Rabello. Espetáculo nacional, com transmissão do Teatro Universitário Ufes 13 de novembro (sexta-feira às 20 horas)  A Culpa, do Grupo Anônimos do Teatro, com transmissão da Sede do Grupo





A Culpa, do Grupo Anônimos do Teatro, com transmissão da Sede do Grupo 14 de novembro (sábado às 20 horas)  Estreia nacional com Matheus Ceará no show LaiveM Ele Com Graça. Espetáculo nacional, com transmissão do Teatro Universitário Ufes





Estreia nacional com Matheus Ceará no show LaiveM Ele Com Graça. Espetáculo nacional, com transmissão do Teatro Universitário Ufes 21 de novembro (sábado às 20 horas)  Nany é Pop, com Nany People. Transmissão do Teatro Universitário Ufes





Nany é Pop, com Nany People. Transmissão do Teatro Universitário Ufes 29 de novembro (domindo às 18 horas)  A Mais Forte, do Grupo Boyasha Trupe de Teatro, com transmissão do Teatro Universitário Ufes





A Mais Forte, do Grupo Boyasha Trupe de Teatro, com transmissão do Teatro Universitário Ufes 04 de dezembro (sexta-feira às 20 horas)  Rubem Braga  A vida em voz alta, do Grupo Teatro Folgazões, com transmissão do Palácio Sônia Cabral



SERVIÇO