Lei Aldir Blanc: municípios da Grande Vitória já receberam recursos

Ao todo, 24 municípios do Espírito Santo já receberam a verba proveniente da Lei Aldir Blanc Crédito: Brent Keane/ Pexels/ Divulgação

Covid-19, os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc já foram recebidos por 24 municípios do Espírito Santo, de acordo com R$ 17.292.063,94. Na Região Metropolitana, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Serra já foram contempladas. Refúgio para um setor cultural em crise, especialmente pelas atividades paralisadas por conta da pandemia da, os recursos provenientes dajá foram recebidos por 24 municípios do, de acordo com dados do Governo Federal atualizados nesta terça-feira (29). As cidades capixabas receberam, até o momento, o montante de. Na Região Metropolitana,já foram contempladas.

As outras cidades do ES que receberam o auxílio emergencial foram: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Baixo Guandu, Colatina, Dores do Rio Preto, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Iúna, Marataízes, Montanha, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Piúma, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Mateus. Os repasses continuam, por parte do Governo Federal, até o final de outubro e todos os municípios capixabas devem receber a verba.

As cidades ficaram responsáveis pela destinação de subsídios para a manutenção de espaços culturais, além da criação de editais e chamamentos que contemplem artistas e privilegiem aquisições de bens e ativos culturais. O Governo do Estado, via Secult-ES, ficará responsável pelo repasse aos fazedores de cultura.

A capital recebeu R$ 2.686.654,87 em 17 de setembro. Em reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, realizada na sexta (25), ficou decidido que serão pagas duas parcelas de R$ 3 mil, R$ 6 mil e R$ 10 mil, dependendo das características de cada espaço cultural, definidos por meio de critérios e pontuações.

No início do mês, a cidade realizou um mapeamento no intuito de catalogar os centros existentes e planejar a utilização dos recursos provenientes da lei. Ao todo, 221 centros se cadastraram. A verba usada para socorrer os aparelhos será de R$ 1.879.154,87, cerca de 70% do valor recebido.

Ainda não há uma data específica para que os espaços da Capital capixaba comecem a receber o auxílio emergencial, pois o município planeja um novo cadastramento.

Também na última sexta (25), em uma reunião com representantes da cultura estadual, foi confirmado que o Estado, até o dia 9 de outubro, disponibilizará a plataforma do Mapa Cultural do ES para o cadastro dos espaços culturais que serão contemplados com a Aldir Blanc em Vitória.

Vitória também definiu a criação de editais, com a verba de R$ 807.500, divididos nas modalidades de apresentações e formações artísticas e culturais. Ainda no mês de outubro, sem uma data definida, haverá a publicação destes editais - que serão feitos por meio da plataforma Prosas - em Diário Oficial.

Os escopos contemplados serão os mesmos da Lei Rubem Braga: Teatro; Música; Arte Digital, Inovação e Tecnologia; Artes Visuais; Livro, Leitura e Literatura; Circo; Moda; Design; Arquitetura e Urbanismo; Patrimônio Material; Patrimônio Imaterial; Arquivos; Cultura Popular; Artesanato; Cultura Afrobrasileira; Cultura Indígena; Audiovisual; Ópera; e Dança.

CARIACICA

Cariacica recebeu R$ 2.407.548,83 da Aldir Blanc no último dia 16. Foram 163 artistas cadastrados (que deverão se inscrever no Mapa Cultural do Estado, assim que aberto) e 64 espaços. A cidade reabriu o cadastro para aparelhos culturais interessados em receber o auxílio emergencial. A inscrição está disponível pela internet até 22 de outubro.

Ainda não é possível mensurar a quantia em dinheiro que cada centro deve receber neste primeiro lote de pagamento. Agora, cada contemplado terá que informar à Secretaria Municipal de Cultura o valor desejado (que pode ser entre R$ 3 mil e R$ 10 mil) e apresentar uma justificativa para esse montante, a partir dos gastos com manutenção - ou prejuízo - devido à paralisação do funcionamento por causa da Covid-19. Os primeiros contemplados foram divulgados em Diário Oficial, na última quinta (23).

Dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, Cariacica deve investir cerca de R$ 1 milhão na reestruturação de espaços e centros culturais Crédito: Daian Gan/Pexels/Divulgação

Feita a entrega da documentação, uma equipe da prefeitura fará a avaliação do material. O pagamento deve ser concluído até a primeira quinzena de outubro, de acordo com a PMC.

"A previsão é de aplicarmos cerca de R$ 1 milhão em subsídios para espaços culturais. Começaremos a repassar o recurso referente ao primeiro lote até a primeira quinzena de outubro e lançaremos, no mesmo mês, cerca de 15 editais, que contemplarão 300 projetos. Estamos fazendo tudo com muito cuidado e atenção, porém temos pressa, pois a cultura e os seus fazedores encontram-se em situação de grande vulnerabilidade", informa Renata Weixter, secretária de cultura do município.

VILA VELHA E SERRA

A cidade canela-verde recebeu R$ 3.050.149,89 em 17 de setembro. No dia 18, a prefeitura iniciou a análise dos espaços culturais por uma Comissão de Avaliação e Homologação, com previsão de conclusão dos trabalhos nesta terça (29).

Ao todo, Vila Velha já recebeu mais de 100 espaços cadastrados. Os recursos deverão ser aplicados em até 60 dias. Agora, é correr contra o tempo e prestar atendimentos aos artistas e representantes culturais, adiantou o secretário municipal interino de Cultura, Peterson de Castro Cardoso.

De acordo com a PMVV, cerca de R$ 1 milhão será destinado a editais de fomento à cultura, chamamento público, prêmios e aquisição de bens. Estamos na fase de regulamentação e, nos próximos dias, será publicado um decreto para a seleção dos projetos, para depois lançar os editais destinados à classe cultural, complementou Cardoso.

Serra, por sua vez, recebeu R$ 3.185.301,12 no último dia 24. Por ser o município mais populoso do Espírito Santo, será o que receberá a maior fatia da verba destinada ao Estado. Em nota, a prefeitura informa que, até o momento, 61 espaços se cadastraram para receber o auxílio emergencial. As inscrições continuam abertas por meio de um formulário , por sua vez, recebeu R$ 3.185.301,12 no último dia 24. Por ser o município mais populoso do, será o que receberá a maior fatia da verba destinada ao Estado. Em nota, a prefeitura informa que, até o momento, 61 espaços se cadastraram para receber o auxílio emergencial. As inscrições continuam abertas por meio de um formulário disponível na internet

Sem informar datas, a PMS afirmou que "após aprovação no Dataprev, a verba será distribuída por repasse direto. Os nomes dos contemplados serão divulgados no Diário Oficial."