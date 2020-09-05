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Auxílio Emergencial

Artistas começam a receber auxílio da Lei Aldir Blanc

Sancionada no final de junho, a lei foi regulamentada em agosto e vem para socorrer o setor cultural e de eventos durante a pandemia do novo coronavírus

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 09:07
O cantor Aldir Blanc posa para foto em seu escritório, no Rio de Janeiro, em 2005
O cantor Aldir Blanc posa para foto em seu escritório, no Rio de Janeiro, em 2005 Crédito: Alexandre Campbell/Folhapress
O Ministério do Turismo (MTur) iniciou nesta sexta-feira (4) os repasses para estados e municípios dos recursos previstos na Lei Aldir Blanc. Sancionada no final de junho, a lei foi regulamentada em agosto e vem para socorrer o setor cultural e de eventos durante a pandemia do novo coronavírus.
O Mtur encaminhou as ordens de pagamentos para 100 municípios e cinco estados, num total de R$ 194,2 milhões. O Estado do Amapá e o município gaúcho de Nonoai foram os primeiros a concluir todas as etapas previstas no processo. A Lei, batizada de Aldir Blanc em homenagem ao escritor e compositor que morreu de Covid-19, prevê o repasse de R$ 3 bilhões, sendo metade destinada aos estados e ao Distrito Federal, e a outra metade, aos municípios e ao Distrito Federal.
O recurso poderá ser usado para pagamento de renda emergencial mensal aos trabalhadores da cultura  R$ 600 pelo período de três meses , subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais  entre R$ 3 mil e R$ 10 mil  e iniciativas de fomento cultural. Dentre essas iniciativas, estão aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de produções, entre outros.
O pagamento será dividido em quatro lotes. O primeiro com pagamento até 11 de setembro, o segundo com pagamento até 26 de setembro, o terceiro com pagamento até 11 de outubro e o último com pagamento até 26 de outubro.
O MTur e a Secretaria Especial de Cultura oferecem canais de atendimento para tirar dúvidas sobre a aplicação da legislação, pelo site portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura e o e-mail [email protected].

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