Entenda como funciona a Lei Aldir Blanc, de socorro aos artistas e espaços culturais

O compositor Aldir Blanc, morto no início do mês, deu nome ao projeto de lei que vai auxiliar artistas e espaços culturais durante a pandemia Crédito: Alexandre Campbell/Folhapress

A Câmara Federal aprovou nesta terça (26) projeto que destina R$ 3 bilhões para o pagamento de renda mensal a trabalhadores da cultura, manutenção dos espaços artísticos e para ações que ajudem o setor a enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

O texto, como Lei Aldir Blanc, foi aprovado em votação simbólica. Agora, segue para o Senado, antes de ir para sanção ou veto presidencial. Na lista de profissionais que têm direito ao auxílio estão artistas, produtores, técnicos e trabalhadores que atuem na cadeia de produção do setor cultural.

Eles terão direito a uma renda emergencial de R$ 600 por três meses, valor retroativo a 1º de junho, caso o projeto seja sancionado após essa data. Veja como fica a lei caso seja aprovada: