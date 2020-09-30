Vitória utilizará Mapa Cultural do Estado para cadastro da Lei Aldir Blanc

Vitória utilizará Mapa Cultural do Governo do Estado para cadastro da Lei Aldir Blanc Crédito: Janis Urtans lv/Stockvaul/Divulgação

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Os recursos da Lei Aldir Blanc chegaram a Vitória em 17 de setembro, quando a cidade recebeu R$ 2.686.654,87 do Governo Federal. O auxílio emergencial, porém, ainda não tem uma data confirmada para chegar às mãos dos fazedores de cultura. Até porque, para o cadastro dos espaços culturais que serão contemplados, Vitória optou por usar o Mapa Cultural que será lançado pela Secretaria Estadual de Cultura.

A decisão foi tomada em uma reunião com o Governo na última sexta-feira (25). No encontro, de acordo com a Prefeitura de Vitória, foi confirmado que o Estado deve lançar a plataforma na próxima segunda-feira (5).

No início do mês, Vitória realizou um mapeamento on-line, no intuito de catalogar os centros existentes e planejar a utilização dos recursos provenientes da lei. Ao todo, 221 espaços se cadastraram. A verba usada para socorrer os aparelhos será de R$ 1.879.154,87, cerca de 70% do valor recebido do Governo Federal.

Em conversa com o "Divirta-se", o secretário municipal de cultura, Francisco Grijó, explicou o motivo pela opção de usar o Mapa Cultural da Secult/ES para o cadastro de Vitória. "A Secretaria Estadual de Cultura sempre foi a 'locomotiva do processo', organizando como seria a distribuição dos recursos da Lei Aldir Blanc. Por isso, fizemos a opção de seguir o mapeamento que foi criado por eles", confirma, dizendo que não acredita em atrasos de repasses para os centros culturais.

"Temos uma organização interna, com o Conselho Municipal de Cultura. Estamos com todo o processo pronto, pois já decidimos os valores a serem repassados", defende.

Em reunião do Conselho Municipal de Política Cultural, também em 25 de setembro, ficou estabelecido que serão pagas duas parcelas de R$ 3 mil, R$ 6 mil ou R$ 10 mil, dependendo das características de cada espaço cultural, definidos por meio de critérios e pontuações. O pagamento será feito por ordem de cadastramento. Os aparelhos deverão prestar contas dos recursos recebidos e realizar contrapartida social, conforme estabelece a Lei Aldir Blanc.

DIVISÃO

Para a partilha da verba proveniente da Lei Aldir Blanc no Espírito Santo, ficou decidido que os municípios são responsáveis pelos subsídios para a manutenção de espaços culturais, além da criação de editais e chamamentos que contemplem artistas e privilegiem aquisições de bens e ativos culturais. O Governo do Estado, via Secult-ES, ficará responsável pelo repasse aos fazedores de cultura.

Vitória também já está planejando seus editais. Para eles, há um recurso previsto de R$ 807.500. Os editais serão nas modalidades de Apresentações e Formações Artísticas e Culturais.

Vitória lançará os editais de chamamento da Aldir Blanc em outubro, tendo bomo base os escopos da Lei Rubem Braga Crédito: Reshot.com/Divulgação

Os escopos contemplados serão os mesmos da Lei Rubem Braga: Teatro; Música; Arte Digital, Inovação e Tecnologia; Artes Visuais; Livro, Leitura e Literatura; Circo; Moda; Design; Arquitetura e Urbanismo; Patrimônio Material; Patrimônio Imaterial; Arquivos; Cultura Popular; Artesanato; Cultura Afrobrasileira; Cultura Indígena; Audiovisual; Ópera; e Dança.

"Considero os critérios usados pela Rubem Braga bem abrangentes. Estamos discutindo internamente um momento adequado para o lançamento dos editais, que será ainda em outubro. Temos até o dia 31 de dezembro para repassar os recursos da Aldir Blanc", explica Francisco Grijó. A publicação dos editais ocorrerá no Diário Oficial e o processo usará a plataforma Prosas.

A fim de contemplar os objetivos previstos pela Lei Aldir Blanc, cada modalidade dos editais reservará 40% das vagas para pessoas residentes nas áreas consideradas de vulnerabilidade social. Junto ao Conselho Municipal, a PMV estabeleceu que os bairros com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo de 0,8 seriam os contemplados nessa reserva.

A modalidade de Apresentações deve contemplar 95 projetos, sendo cinco vagas para cada uma das 19 áreas previstas. Duas delas serão reservadas para as áreas de vulnerabilidade. Cada projeto receberá R$ 5 mil, o que totalizará R$ 475 mil nesta modalidade.