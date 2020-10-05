7º Festival Vitória do Riso mistura humor e conscientização

O humorista Tirullipa participa do festival no dia 9 Crédito: Nonstopproduções/Divulgação

De 5 a 9 de outubro, humoristas de renome vão levar alegria, motivação e inspiração para internautas de todo o país, em especial estudantes da rede pública do Espírito Santo. Tirullipa, Marcelo Marrom, Rossini Macedo, Fabio Flores e Edmilson Filho são os responsáveis pela empreitada do 7º Festival Vitória do Riso, que há três anos tem a pegada humortivacional, levando assuntos importantes por meio do humor aos jovens.

Assim, o festival vai apresentar estratégias pra desenvolver as competências socioemocionais (autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável) por meio do Humor. Exemplo disso é ver Tirullipa falar das lições sobre criatividade que aprendeu no circo; e Marcelo Marron vai falar da experiência dele com o bullying e como ele usou o humor para ressignificar o que sofreu na escola por muito tempo.

"Nas ultimas três edições, o festival foi para as escolas da rede pública estadual. Um grupo de humoristas escolhidos pelo Rossini criavam uma palestra em que entrasse o olhar do humor sobre um determinado tema... A gente fazia as palestras durante o dia e voltava à noite, num caminhão, fazendo um show em praça pública para as pessoas", explica Fabio Flores.

No próximo dia 8, o professor e humorista falará sobre como a Inteligência Emocional pode auxiliar na construção de um projeto de Vida. "Vou partir da perspectiva do humor sobre um tema comum nas escolas do ensino médio da rede pública. É até a forma como a Escola Viva atua, focando na construção do projeto de vida do estudante", detalha Fabio.

"Como eu trago essa ideia do TED Talks (ideias que merecem ser disseminadas), a ideia é sempre trazer pessoas com olhares diferenciados sobre um aspecto do cotidiano. Não é só um show de humor, embora tenha falas engraçadas. Tem a missão de levar o conteúdo com um ângulo que raramente é percebido", completa.

O atual formato rende frutos importantes junto aos jovens. Fábio relata uma situação que o comoveu: "Uma menina procurou a gente no intervalo das palestras e falou que ela se sentiu a vontade compartilhar uma coisa que nunca falou com a escola. Era um caso de automutilação. Ela estava vivendo um drama de depressão profunda e, ao ver pessoas falando de forma bem humorada sobre a vida, ela resolveu se abrir. Falou de toda a situação que vivia em casa e com a mãe", detalha.

O festival também vai realizar um concurso que premiará vídeos criativos enviados pelos estudantes. Serão duas categorias: Vídeo mais Divertido e Vídeo mais Emocionante. O público do Festival Vitória do Riso poderá transformar as inspirações das palestras em vídeo e concorrer a aparelhos de celular de última geração.

Conheça o elenco que compartilhará conhecimentos e histórias de vida na sétima edição do Festival Vitória do Riso:

7º FESTIVAL VITÓRIA DO RISO

De 5 a 9 de outubro, sempre às 14h

No canal do Tonho dos Couros, no YouTube



05/10  O multimídia Rossini Macedo apresenta a palestra Violência Domestica: Como o humor me ensinou a vencer os medos e a oficina Como gravar vídeos incríveis com um celular.

O humorista Rossini Macedo e seu personagem Tonho dos Couros Crédito: Rede do Riso/Divulgação

06/10  O humorista Marcelo Marrom apresentará a palestra-show Não durma antes de sonhar, onde ele aborda temas como bullying, preconceito, espiritualidade e superação.

O humorista Marcelo Marrom Crédito: Site oficial/Marcelo Marrom

07/10  Edmilson Filho é comediante e Mestre em 5º grau de Taekwondo. Foi protagonista do filme que virou série na Tv Globo: Cine Holliúdi. Em sua palestra ele falará como a disciplina das artes marciais o impulsionaram a transformar seus sonhos em realidade.

O ator e humorista Edmilson Filho Crédito: Ramon Vasconcelos/Globo

08/10  O professor Fabio Flores foi o criador do primeiro e mais premiado grupo de stand up comedy do Espírito Santo. Em sua palestra ele falará sobre como a Inteligência Emocional pode auxiliar na construção de um projeto de Vida.

O humorista e professor Fabio Flores Crédito: Rede do Riso/Divulgação