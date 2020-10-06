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Literatura

Flip confirma edição virtual, sem homenagem e sem curador, em dezembro

Evento terá Bernardine Evaristo na mesa de abertura, além de Pilar Quintana e Itamar Vieira Junior

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 15:37
A 18ª edição da Flip será realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty
Edição da Flip 2019, em Paraty Crédito: Sara de Santis / Flip
A Festa Literária Internacional de Paraty confirmou que vai mesmo ter uma edição ainda neste ano, mas desta vez num formato totalmente virtual, sem homenageado e sem curador.
O evento acontece a partir do dia 3 de dezembro, com uma palestra da vencedora do último prêmio Booker, Bernardine Evaristo, e segue até o dia 6 de dezembro.
Além da escritora britânica, que lança "Garota, Mulher, Outras" pela Companhia das Letras neste mês, também estão confirmados no evento virtual a colombiana Pilar Quintana, que deve ser publicada em breve por aqui pela Intrínseca, e o brasileiro Itamar Vieira Junior, autor de "Torto Arado", da Todavia.
Liz Calder, presidente do conselho da Flip, afirma que a homenagem a um escritor seria incompatível com uma pandemia que trouxe tantas mortes ao mundo das artes. "Não teremos um autor específico em destaque, iremos homenagear coletivamente os que partiram", diz, em nota.
Como adiantou a coluna Painel das Letras, a edição deste ano não terá curador. A nota divulgada pela Flip "agradece a excelente participação de Fernanda Diamant como curadora convidada" e afirma ter dado seguimento ao trabalho feito por ela.
Diamant pediu demissão em agosto, exortando a Flip a pôr no seu lugar uma curadora negra que pudesse reinventar o evento. Com a saída dela, o festival abandonou a ideia de homenagear a poeta americana Elizabeth Bishop, como estava nos planos.

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Os convites internacionais idealizados por ela para a Flip que aconteceria presencialmente em julho em Paraty, no litoral fluminense, foram aproveitados pela equipe interna da Associação Casa Azul, que organiza o evento.
A programação da festa terá transmissão ao vivo numa plataforma própria e nas redes sociais da Flip. Também serão veiculados vídeos gravados previamente e a festa deve contar, como de hábito, com eventos e programações paralelos.
O comunicado divulgado pela Flip nesta segunda ressaltou que a receita da festa deste ano deve ter uma queda significativa. A edição continua em fase de captação de recursos, tendo patrocínio do Itaú e da Secretaria Especial da Cultura do governo federal.

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