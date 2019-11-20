Flip 2020 anuncia autor homenageado em leitura dramática em SP

Para anunciar o autor homenageado de sua 18.º edição, a Festa Literária Internacional de Paraty promove, na segunda-feira, 25, às 19h, um encontro com o público no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149). Para dar pistas do escolhido, serão feitas leituras dramáticas de cartas e trechos de sua produção literária.
É a primeira vez que o nome do autor homenageado é revelado em evento público. No ano passado, o escolhido foi Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Em suas 17 edições, a Flip homenageou apenas três mulheres: Clarice Lispector (2005), Ana Cristina Cesar (2016) e Hilda Hilst (2018).
A Flip 2020 será realizada de 29 de julho a 2 de agosto, em Paraty. Fernanda Diamant segue na curadoria.
- Veja quem já foi homenageado pela Flip:
- 2019 - Euclides da Cunha
- 2018 - Hilda Hilst
- 2017 - Lima Barreto
- 2016 - Ana Cristina Cesar
- 2015 - Mário de Andrade
- 2014 - Millôr Fernandes
- 2013 - Graciliano Ramos
- 2012 - Carlos Drummond de Andrade
- 2011 - Oswald de Andrade
- 2010 - Gilberto Freyre
- 2009 - Manuel Bandeira
- 2008 - Machado de Assis
- 2007 - Nelson Rodrigues
- 2006 - Jorge Amado
- 2005 - Clarice Lispector
- 2004 - Guimarães Rosa
- 2003 - Vinicius de Moraes