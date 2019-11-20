Flip 2020 anuncia autor homenageado em leitura dramática em SP

A 18ª edição da Flip será realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty Crédito: Sara de Santis / Flip

Para anunciar o autor homenageado de sua 18.º edição, a Festa Literária Internacional de Paraty promove, na segunda-feira, 25, às 19h, um encontro com o público no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149). Para dar pistas do escolhido, serão feitas leituras dramáticas de cartas e trechos de sua produção literária.

É a primeira vez que o nome do autor homenageado é revelado em evento público. No ano passado, o escolhido foi Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Em suas 17 edições, a Flip homenageou apenas três mulheres: Clarice Lispector (2005), Ana Cristina Cesar (2016) e Hilda Hilst (2018).

A Flip 2020 será realizada de 29 de julho a 2 de agosto, em Paraty. Fernanda Diamant segue na curadoria.