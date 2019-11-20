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Literatura

Flip 2020 anuncia autor homenageado em leitura dramática em SP

Evento será realizado na segunda, 25, no Itaú Cultural, em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 15:25

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 15:25

A 18ª edição da Flip será realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty Crédito: Sara de Santis / Flip
Para anunciar o autor homenageado de sua 18.º edição, a Festa Literária Internacional de Paraty promove, na segunda-feira, 25, às 19h, um encontro com o público no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149). Para dar pistas do escolhido, serão feitas leituras dramáticas de cartas e trechos de sua produção literária.
É a primeira vez que o nome do autor homenageado é revelado em evento público. No ano passado, o escolhido foi Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Em suas 17 edições, a Flip homenageou apenas três mulheres: Clarice Lispector (2005), Ana Cristina Cesar (2016) e Hilda Hilst (2018).
A Flip 2020 será realizada de 29 de julho a 2 de agosto, em Paraty. Fernanda Diamant segue na curadoria.

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  • Veja quem já foi homenageado pela Flip:
  • 2019 - Euclides da Cunha
  • 2018 - Hilda Hilst
  • 2017 - Lima Barreto
  • 2016 - Ana Cristina Cesar
  • 2015 - Mário de Andrade
  • 2014 - Millôr Fernandes
  • 2013 - Graciliano Ramos
  • 2012 - Carlos Drummond de Andrade
  • 2011 - Oswald de Andrade
  • 2010 - Gilberto Freyre
  • 2009 - Manuel Bandeira
  • 2008 - Machado de Assis
  • 2007 - Nelson Rodrigues
  • 2006 - Jorge Amado
  • 2005 - Clarice Lispector
  • 2004 - Guimarães Rosa
  • 2003 - Vinicius de Moraes

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