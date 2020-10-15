Praia do Canto ganha loja especializada em produtos de Natal

Patrícia e Luciana Noronha Crédito: Fabiana Croce

No ano que a Ponto Mix, tradicional loja da Praia do Canto completa 25 anos, as empresárias Patrícia e Luciana Noronha vão dar um presente de Natal para cidade. Será inaugurada nesta quinta-feira (15), às 17h, a Vila Ponto Mix, na Rua Aleixo Netto, em frente à loja pioneira. O novo espaço contará com todos os tipos de produtos de Natal, de árvores a peças de decoração e utilidades do lar.

INAUGURAÇÃO

Rico Garcia e Ariane Oliveira: na inauguração do Enseada CCVV, o novo cerimonial da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

CORAÇÃO DA CASA

A arquiteta Leticia Finamore segue parceira da marca CASACOR e neste ano participa do Janelas CASACOR, formato diferenciado lançado para atender aos tempos de pandemia e distanciamento social. No Janelas CASACOR, a veterana assina o “Coração da Casa”, um ambiente que busca traduzir o novo conceito e as novas necessidade do uso, surgidos nesse “novo normal”. No espaço, ela usa materiais sempre presentes em seus trabalhos: a madeira, a pedra natural para a bancada com textura diferenciada, o espelho que amplia e personaliza o espaço, o verde e a obra de arte que humanizam o ambiente. A proposta é destacar a casa como o abrigo que se tornou, seja para a família ou para o próprio indivíduo.

INAUGURAÇÃO 2

Márcia Nales e Simone Vargas: no novo espaço de festas da Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

CHURRASCO DE FRUTOS DO MAR EM ITAÚNAS

A empresária Kamilla Benjamim oferece neste final de semana, dia 17, na Ka 347, pousada top de Itaúnas, um churrasco de frutos do mar. O evento será dia 17/10, sábado. Lagosta, camarão e peixes temperados com ervas diferenciadas e preparados no tempo certo para dar um sabor diferenciado a carne, estão no cardápio do encontro, bem ao estilo "esquenta" para o verão.

INAUGURAÇÃO 3

Bruna Medeiros e Denise Tommasi: mercado de festas reunido na Enseada do Suá Crédito: Mônica Zorzanelli

GORDURA LOCALIZADA

Gordura localizada é um problema estético que incomoda homens e mulheres. A Ozonioterapia é uma forma eficiente de quebra de gordura e metabolização da gordura. “Ao penetrar no corpo, a Ozonioterapia rompe a membrana celular das células de gordura. Isso a faz se soltar e ser metabolizada pelo próprio corpo, resultando numa melhora do contorno corporal e da saúde como um todo”, afirma a biomédica do espaço PB Saúde Integrada Juliana Pedrosa Sarmento. A quantidade de sessões varia conforme o grau do paciente, por isso o recomendado é realizar uma avaliação antes de iniciar o tratamento.

QUERIDAS DE RR

Flávia e Rachel Pacheco Crédito: Mônica Zorzanelli

COMBO DE TRATAMENTOS

Com precaução em relação ao coronavírus, quem está buscando algum tratamento estético neste período prefere sair de casa uma vez só, e realizar diversos procedimentos, é o que garante a dermatologista Karina Mazzini. “A tendência tem sido a procura por combos de tratamentos, ao invés da cliente fazer apenas um procedimento, ela aproveita e faz vários, combinando as tecnologias compatíveis, como por exemplo, um Ultrassom Microfocado com um laser fracionado e o resultado é excelente, além da segurança que o paciente sente em não precisar voltar mais vezes na clínica”, garante a dermatologista. Os atendimentos são agendados previamente, com espaço de tempo entre uma consulta e outra, para devida limpeza do local, e todos estão utilizando equipamentos de segurança como máscaras e proteção para as roupas.

OUTUBRO ROSA

Diego Lobato, Lucimar Cardozo e Claudia Marriel: passeio de moto, churrasco e lançamento de livro em prol do Outubro Rosa , em Vitória Crédito: Kias

ELEIÇÃO NO CAU/ES