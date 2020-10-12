Depressão atinge 33% das pacientes com câncer de mama

Mulher segurando laço rosa, símbolo da campanha de prevenção ao câncer de mama; outubro rosa Crédito: Shutterstock

A depressão é diagnosticada em 33% das mulheres com câncer de mama, segundo estudo publicado na Revista de Psiquiatria Clínica de São Paulo. O percentual refere-se àquelas que estão no primeiro mês de tratamento quimioterápico.

Fora do primeiro mês, e de um modo geral, o índice de pacientes com câncer de mama que ainda precisam lutar com a depressão é de até 25%. De acordo com o levantamento, o risco de desenvolver esse transtorno mental é maior entre as mulheres mais jovens.

De acordo com o psiquiatra Fábio Olmo, essas mulheres são submetidas aos tratamentos adjuvantes (cirurgias e radioterapia, por exemplo). “São pacientes que vêm piora na qualidade de vida, passam a viver os assombros do futuro e tudo isso impacta diretamente na saúde emocional. O acompanhamento psiquiátrico é fundamental em todo esse processo”, destacou.

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João e Iramaya Bergami, Marcia Flores e Paula Fachetti Crédito: Mônica Zorzanelli

CONSCIÊNCIA

Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, alerta para pequenas práticas que no dia a dia fazem toda a diferença para o meio ambiente. Cabelos que descem pelos ralos dos chuveiros e fio dental descartado inadequadamente no vaso sanitário, por exemplo, estão entre os grandes responsáveis pelo entupimento e extravasamento da rede de esgoto. Em Serra e em Vila Velha, 65% de todos os serviços realizados mensalmente estão relacionados ao descarte indevido de lixo e resíduos.

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Luciana Rocha e Josiane Alves Crédito: Mônica Zorzanelli

PROJETO ARROJADO

A arquiteta Mariana Teixeira assina o estande do lançamento do novo empreendimento da Metron, o Via Mar. O condomínio residencial está localizado em Morada de Laranjeiras e contará com 300 unidades de um e dois quartos, dentro do programa Minha Casa, Minha Vida. O conceito do estande foi inspirado no próprio projeto, um espaço pensando neste novo momento, com ampla área de lazer e muito verde.

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Maira Mendes, Sandra Mendonça, Rafael Rosario e Aparecida Lamari Crédito: Mônica Zorzanelli

PEQUENOS ARTESÃOS

Com mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais, o Outback está usando seus perfis oficiais para dar mais visibilidade ao trabalho de pequenos artesãos no Brasil. Terence Rangel, sócio proprietário do Outback Vitória, comemora a iniciativa, batizada de “Conheça Quem Faz”, que promete ser uma vitrine virtual para pequenos empreendedores. As artes - feitas à mão com materiais que variam da cerâmica à madeira, em diferentes peças, como pratos e tábua - estão sendo postadas nas mídias sociais da rede de restaurante. Assim é possível que os seguidores da página cliquem no perfil marcado para conhecer um pouco mais sobre a história dos artistas e seus produtos, aumentando dessa forma a visibilidade dos trabalhos.

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Cristina Marinato e Renato Perini Crédito: Mônica Zorzanelli

ÁREAS VERDES