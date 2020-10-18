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Renata Rasseli

Capixaba cria produtos para livro ilustrado por Carolina Dieckmann

Rachel Pires criou  máscaras, mochilinhas, necessaire e capa para escova de dente temáticas para o livro “Chapeuzinho Vermelho: o valor de um sorriso”,  que marca a estreia da atriz como ilustradora

Públicado em 

18 out 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Produtos de Rachel Pires
Produtos de Rachel Pires Crédito: Divulgação
Ilustrado pela atriz  Carolina Dieckmann, o livro infantil “Chapeuzinho Vermelho: o valor de um sorriso”, de Léo Fuchs, contou com o talento da capixaba Rachel Pires - e sua Nuvem Sublimação - para produzir as máscaras, mochilinhas saco, necessaire e capa para escova de dente temáticas distribuídas durante a fase de lançamento da obra.

JOALHERIA DO ES EM CURITIBA

Carolina Neves
Carolina Neves Crédito: Divulgação
A designer de joias Carolina Neves apresenta suas icônicas joias e as mais recentes coleções, Fé e Amor e a Perfect Match, nos dias 20 e 21 de outubro, no Nooma Hotel, em Curitiba.

VEM VERÃO!

Fernanda Prates anuncia sua festa Vem Verão 2020. O evento será no dia 12 de dezembro, no novo Enseada CCVV, na Enseada do Suá.

HAPPY HOUR

Ana Paula Nascif e Luiz Fernando e Juliana Magalhães
Ana Paula Nascif e Luiz Fernando e Juliana Magalhães: celebrando a vida na Praia da Costa Crédito: Dusdoisfotografia

CONEXÃO RJ-VIX 

A escritora e ativista Michele Pin desembarca em Vitória neste domingo (17) para visitar a família. A capixaba, que reside no Rio de Janeiro com o marido, o empresário João Paulo Nabuco de Magalhães Lins e a filha, Bella Maria, também vai aproveitar a vinda ao Estado para conferir detalhes sobre o lançamento do livro de sua autoria, “Desafio do amor-próprio”, em terras capixabas, em breve. Sua passagem terá duração de 10 dias.

PRAIA DA COSTA

Fernando Casagrande e Elissa Belesa Ammar
Fernando Casagrande e Elissa Belesa Ammar: brinde à amizade! Crédito: Dusdoisfotografia

OUTUBRO ROSA

Todas as unidades da MedSênior entraram no clima do Dia do Rosa, campanha realizada pela operadora de saúde para sensibilizar os colaboradores sobre a importância das medidas de prevenção ao câncer de mama e do diagnóstico precoce da doença. Para isso, os profissionais foram incentivados a participarem de um concurso, no qual tinham de vestir rosa e decorarem o local de trabalho com a cor. O setor mais criativo receberá um prêmio surpresa.

NAS PICAPES

Hugo Grassi e Gustavo Pater
O chef Hugo Grassi e o DJ Gustavo Pater: noite de discotecagem Crédito: Dusdoisfotografia

DIA DO MÉDICO

Com o objetivo de agradecer o comprometimento e a dedicação, sobretudo em tempos da pandemia da Covid-19, a Unimed Sul Capixaba realiza campanha alusiva ao Dia do Médico, cuja data será comemorada neste domingo domingo, dia 18 de outubro. A cooperativa ressalta que todas as profissões são importantes, mas que, em 2020, uma foi ainda mais essencial: a do médico.
“A todo momento, foram e são fundamentais o envolvimento e a dedicação de cada médico, que atuou muitas vezes em longas jornadas para que a Unimed Sul Capixaba se mantenha superando os desafios da pandemia e preste atendimento com qualidade e segurança aos seus clientes”, ressalta o diretor-presidente Leandro Baptista.

FAMÍLIA

Cristina Rasseli Caus e Toni Caus com o filho Antonio Luiz Rasseli Caus
Cristina Rasseli Caus e Toni Caus com o filho Antonio Luiz Rasseli Caus Crédito: Divulgação

DESAFIO ACEITO

O estilista Marcelo Zantti aceitou o desafio da consultora de imagem, Lorrayne Maia, para criar três looks para a ex-BBB, influenciadora digital e escritora, Adriana Sant'anna. 
“As peças foram preparadas sem possibilidade de prova para serem usadas em três dias. Foi um desafio e tanto! Criar e executar modelos de alfaiataria, ainda mais sem poder fazer nenhum teste de roupa na pessoa, é uma experiência muito interessante e aceitei correr este risco”, conta o estilista.

COQUETEL DÉCOR

Fabio Pantaleão e Carol Dias
Fabio Pantaleão e Carol Dias Crédito: Mônica Zorzanelli

LIPO DE ALTA DEFINIÇÃO

Ariosto Santos, cirurgião plástico, embarca para São Paulo na próxima quarta-feira (21) para participar da primeira edição do Worldwide Live Surgery, simpósio internacional sobre LipoDefinição corporal. O evento médico acontece entre os dias 22 e 23 de outubro. A programação contará com transmissão de cirurgias ao vivo e mesas redondas sobre lipoaspiração de alta definição (LAD), que ficou popular após famosas como Ludmilla e a ex-BBB Flayslane divulgarem que fizeram o procedimento.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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