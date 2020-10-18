Capixaba cria produtos para livro ilustrado por Carolina Dieckmann

Ilustrado pela atriz Carolina Dieckmann, o livro infantil “Chapeuzinho Vermelho: o valor de um sorriso”, de Léo Fuchs, contou com o talento da capixaba Rachel Pires - e sua Nuvem Sublimação - para produzir as máscaras, mochilinhas saco, necessaire e capa para escova de dente temáticas distribuídas durante a fase de lançamento da obra.
JOALHERIA DO ES EM CURITIBA
A designer de joias Carolina Neves apresenta suas icônicas joias e as mais recentes coleções, Fé e Amor e a Perfect Match, nos dias 20 e 21 de outubro, no Nooma Hotel, em Curitiba.
VEM VERÃO!
Fernanda Prates anuncia sua festa Vem Verão 2020. O evento será no dia 12 de dezembro, no novo Enseada CCVV, na Enseada do Suá.
HAPPY HOUR
CONEXÃO RJ-VIX
A escritora e ativista Michele Pin desembarca em Vitória neste domingo (17) para visitar a família. A capixaba, que reside no Rio de Janeiro com o marido, o empresário João Paulo Nabuco de Magalhães Lins e a filha, Bella Maria, também vai aproveitar a vinda ao Estado para conferir detalhes sobre o lançamento do livro de sua autoria, “Desafio do amor-próprio”, em terras capixabas, em breve. Sua passagem terá duração de 10 dias.
PRAIA DA COSTA
OUTUBRO ROSA
Todas as unidades da MedSênior entraram no clima do Dia do Rosa, campanha realizada pela operadora de saúde para sensibilizar os colaboradores sobre a importância das medidas de prevenção ao câncer de mama e do diagnóstico precoce da doença. Para isso, os profissionais foram incentivados a participarem de um concurso, no qual tinham de vestir rosa e decorarem o local de trabalho com a cor. O setor mais criativo receberá um prêmio surpresa.
NAS PICAPES
DIA DO MÉDICO
Com o objetivo de agradecer o comprometimento e a dedicação, sobretudo em tempos da pandemia da Covid-19, a Unimed Sul Capixaba realiza campanha alusiva ao Dia do Médico, cuja data será comemorada neste domingo domingo, dia 18 de outubro. A cooperativa ressalta que todas as profissões são importantes, mas que, em 2020, uma foi ainda mais essencial: a do médico.
“A todo momento, foram e são fundamentais o envolvimento e a dedicação de cada médico, que atuou muitas vezes em longas jornadas para que a Unimed Sul Capixaba se mantenha superando os desafios da pandemia e preste atendimento com qualidade e segurança aos seus clientes”, ressalta o diretor-presidente Leandro Baptista.
FAMÍLIA
DESAFIO ACEITO
O estilista Marcelo Zantti aceitou o desafio da consultora de imagem, Lorrayne Maia, para criar três looks para a ex-BBB, influenciadora digital e escritora, Adriana Sant'anna.
“As peças foram preparadas sem possibilidade de prova para serem usadas em três dias. Foi um desafio e tanto! Criar e executar modelos de alfaiataria, ainda mais sem poder fazer nenhum teste de roupa na pessoa, é uma experiência muito interessante e aceitei correr este risco”, conta o estilista.
COQUETEL DÉCOR
LIPO DE ALTA DEFINIÇÃO
Ariosto Santos, cirurgião plástico, embarca para São Paulo na próxima quarta-feira (21) para participar da primeira edição do Worldwide Live Surgery, simpósio internacional sobre LipoDefinição corporal. O evento médico acontece entre os dias 22 e 23 de outubro. A programação contará com transmissão de cirurgias ao vivo e mesas redondas sobre lipoaspiração de alta definição (LAD), que ficou popular após famosas como Ludmilla e a ex-BBB Flayslane divulgarem que fizeram o procedimento.