Blogueiro do ES integra novo guia para fomentar o turismo nacional

Imagem da Praia do Canto do projeto Redescobrindo Nosso Brasil: um guia de viagem Crédito: Divulgação

O blogueiro capixaba Deivson Santana, do blog Capixaba na Estrada integra um projeto jornalistas e blogueiros de viagem que se uniram nesta quarentena para criar um novo guia brasileiro. Com apoio da RBBV(Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem) e parceiros comerciais, o grupo se associou a designers e profissionais de marketing para dar vida ao projeto Redescobrindo Nosso Brasil: um guia de viagem em formato ebook para fomentar o turismo no Brasil após o fim da quarentena e arrecadar fundos para ajudar entidades, ONGs e associações que prestam assistência social, enquanto ajudam a conter os avanços do novo coronavírus.

Capa do ebook do projeto Redescobrindo Nosso Brasil: um guia de viagem Crédito: divulgação

A indústria turística tem sido uma das mais afetadas pela pandemia no mundo todo, mas já é consenso que o turismo nacional será o primeiro a ser retomado com o fim do isolamento social. Assim, será de extrema importância que os negócios de turismo brasileiro, em especial as pequenas empresas, sejam estimulados e fortalecidos nesta fase.

Página sobre Natal (RN) do ebook do projeto Redescobrindo Nosso Brasil: um guia de viagem Crédito: divulgação

Pensando nisso, o novo guia Redescobrindo Nosso Brasil apresenta os melhores destinos e atrações dos 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal, segundo blogueiros de cada um destes Estados. Dividido por regiões, o guia sugere passeios, curiosidades culturais e gastronômicas, experiências imperdíveis e até dicas para curtir o melhor de cada Estado sem nem sair do sofá (com sugestões de filmes, séries, livros e músicas). O conteúdo sobre cada Estado foi desenvolvido por jornalistas e blogueiros locais que possuem amplo conhecimento do turismo regional e estão doando seu trabalho ao projeto, recebendo remuneração simbólica exclusivamente através de patrocínios.

Imagem do ES no projeto Redescobrindo Nosso Brasil: um guia de viagem, em formato ebook Crédito: divulgação

O guia não será formalmente vendido e sim será oferecido em agradecimento a doações a partir de 20 reais - e sem valor limite. Todo o valor arrecadado com as doações será integralmente repassado às entidades sociais selecionadas pelo projeto . As doações poderão ser feitas em https://www.redescobrindonossobrasil.com e a entrega prevista do novo guia para quem colaborar com o projeto deve começar em julho de 2020.