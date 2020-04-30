Como será o turismo pós-pandemia? Especialistas do ES respondem

"O mundo com certeza será diferente e vamos ter que nos adaptar às mudanças. Creio que o turismo interno será incrementado e mais procurado. O turismo de wellness e bem-estar também vai crescer. Os hotéis e serviços terão que se moldar a nova realidade: os voos terão menos passageiros e mais distanciamento entre assentos. Vamos andar um tempo de máscara e com álcool gel na bolsa , mas espero que sem neuras . Aos poucos, o turismo internacional vai voltar ,mas teremos que reaprender a viajar na nova realidade . A indústria do turismo foi, sem dúvida, um dos setores mais atingidos com a pandemia, porém eu acredito que "viajar é trocar a roupa da alma" e as pessoas vão querer continuar a sonhar e colecionar memórias", diz a proprietária da Europlan.

"Nosso setor foi atingido em cheio, basta lembrar os muitos brasileiros querendo voltar pra casa sem conseguir voos, pessoas dormindo em aeroportos porque seus voos foram cancelados, hotéis fechados, navios de cruzeiros parados no mar porque nenhuma cidade aceitava recebê-los e por aí vai. Isso tudo foi se acomodando, problemas foram sendo resolvidos e agora é hora de programar, planejar aquela viagem que ficou pra trás. O sonho de viajar existe e com certeza, assim q as organizações responsáveis como a OMS liberarem, as pessoas voltarão a fazer suas viagens de férias, feriados prolongados, com toda certeza. No início serão aquelas viagens que estão reprimidas, como visita a parentes, dar um mergulho numa bela praia ou curtir a natureza, enfim viagens rápidas que não precisam de intermediários. Em seguida, virão as viagens pelo Brasil com distâncias mais curtas, essa é a aposta de todo nosso trade. Mesmo porque a situação financeira de muitos ficou prejudicada com a pandemia e viagens maiores são mais caras. Destinos de praia e campo serão os mais procurados e o Nordeste será o destino preferido! E, finalmente, a partir de setembro , estamos esperando a volta das viagens internacionais . Tudo com muita cautela e muita segurança. As empresas aéreas estão se organizando nesse sentido e um exemplo é a companhia aérea Emirates, que colocou checagem de temperatura e teste rápido para todos os passageiros do aeroporto sede deles. Aposto nos destinos com mais natureza, como as ilhas do Caribe, os safáris nos países da África e Maldivas. O foco da minha agência são as viagens de férias na Disney. Nossa temporada de férias de julho já foi adiada , mesmo porque estão havendo mudanças no calendário escolar. Os grupos que viajarão em janeiro de 2021 continuam animados e crescendo a cada dia. Nenhum deles tem dúvida que irá realizar o sonho de fazer sua viagem “mágica". E aqui vai bem a frase de Walt Disney: “ Não deixe que seus medos tomem o lugar dos seus sonhos!”