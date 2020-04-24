Turismo no ES perde R$ 201,4 milhões em apenas 15 dias

Com o planeta parado, em quarentena, poucos se movimentam. O volume de cargas também é pequeno, em função da recessão. Em todo o mundo, o turismo é uma das partes da economia mais afetadas. Imagina no Espírito Santo, que nunca soube explorar bem economicamente o seu enorme potencial.

A crise econômica atual não tem precedentes, e o turismo pode demorar de cinco a sete anos para se recuperar das perdas de 2020. Esta é a previsão - inquietante, diga-se - da Organização Mundial do Turismo (OMT). A sociedade toda, não apenas o turismo, precisa encurtar esse período de convalescença. Por que a sociedade toda? Porque o turismo é responsável por um a cada dez empregos. A sobrevivência das empresas é extremamente importante, e para que isso aconteça haverá necessidade de diálogo muito afinado entre empresários e setor público.