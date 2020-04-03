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Crise do coronavírus

Governo vai anunciar linhas de crédito para empresários do Turismo

Ministro afirmou que devem ser divulgadas na próxima semana condições de financiamento para empresários da área, desde o MEI até grandes empreendedores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 22:09

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 22:09

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse, nesta quinta-feira (2), que serão criadas linhas de crédito para atender empresários do setor turístico, que sofre forte impacto com a pandemia do novo coronavírus.
O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL) é o ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro
Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL) é o ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência BrasilValter Campanato/Agência Brasil
Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o ministro afirmou que devem ser divulgadas na próxima semana condições de financiamento para empresários da área que vão desde o MEI (microempreendedor individual) até grandes empreendedores.
"Sobretudo visando o capital de giro para que possamos nesse período vender essa crise", afirmou.

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As linhas de crédito devem ser oferecidas por bancos públicos como o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Álvaro Antônio, contudo, não deu detalhes sobre o modelo e nem sobre o montante que será concedido.
"É uma medida amplamente debatida tanto com o BNDES quanto com a Caixa Econômica, ela já está formatada, será anunciada na próxima semana. São medidas que visam ter muita clareza nas regras e também no acesso ao crédito obviamente um credito que tem que ser mais atrativo do ponto de vista de juros e de carência."

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O ministro disse que as linhas de financiamento visam evitar o "desmonte" do setor.
Ele explicou que há um forte impacto no turismo brasileiro devido à série de cancelamentos de viagens por recomendação de isolamento e distanciamento social como forma de combate ao novo coronavírus.
Álvaro Antônio afirmou que o setor tem um impacto de 8,1% no PIB brasileiro e que havia um crescimento relevante em 2019, de 2,6% em relação a 2018.
O ministro disse ainda que a MP trabalhista publicada na quarta (1) pelo governo levou em conta pedidos feitos por sua pasta.
"Sabemos que 80% ou mais de 80% dessa cadeia produtiva [do turismo] gira em torno do pequeno e microempreendedor."

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