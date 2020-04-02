Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 600 mil foram demitidos de restaurantes e bares no país, diz associação
Coronavírus

600 mil foram demitidos de restaurantes e bares no país, diz associação

Associação Nacional de Bares e Restaurantes (ANR) calcula o impacto da crise no setor, com base em uma enquete com seus associados, entre os dias  27 de março a 1º de abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:28

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:28

Mais de 600 mil pessoas podem ter sido demitidas de bares e restaurantes com a escalada do coronavírus no Brasil, de acordo com projeção da Associação Nacional de Bares e Restaurantes (ANR ) baseada em enquete com seus associados.
Garçom: categoria tem direito de ficar com 100% da gorjeta, diz governo federal
Garçom: categoria tem direito de ficar com 100% da gorjeta, diz governo federal Crédito: Shutterstock
A entidade, que agrega 9.000 associados, entre grandes redes, franquias e restaurantes independentes, recebeu respostas de cerca de 70% dos integrantes de 27 de março a 1º de abril. Identificou que 61,8% dessas empresas já demitiram.
"Estimo que esses 61% correspondem a cerca de 15%, 20% dos funcionários do setor no país. Com essa estratificação, assumo que as demissões do setor no Brasil podem girar em torno de 600 mil a até 800 mil", diz Cristiano Melles, presidente da ANR.
Considerando trabalhadores formais e informais, o setor emprega 6 milhões no país.

Veja Também

Coronavírus: 54 mil bares e restaurantes podem fechar no ES

A ANR diz que mais da metade dos associados que responderam (53,2%) afirmou que perdeu de 50% a 90% do faturamento na comparação entre março deste ano e o mesmo mês de 2018.
Só 3% disse ter registrado aumento na receita, mas apenas nas operações de delivery; 36% afirmaram que adaptaram suas operações rapidamente para ofertar o serviço de entrega.
Sobre a manutenção de negócios no período pós-pandemia, 16% disseram que fecharão as portas. Já 57% dos empresários disseram que seguirão com a empresa, enquanto 27,5% declararam que vão manter lojas abertas, mas fecharão outras.
Nesta quarta (1º), o governo editou uma Medida Provisória (MP) que autoriza corte salários e jornadas de trabalhadores durante a crise provocada pelo novo coronavírus. As reduções poderão ser feitas em qualquer percentual, podendo chegar a 100%, e têm prazo máximo de 90 dias.

Veja Também

500 mil trabalhadores podem ter salários cortados ou suspensos no ES

A MP também libera a suspensão de contratos de trabalho por até dois meses, estabelecendo o pagamento do seguro-desemprego nesses casos.
A medida era um pleito de diversos segmentos, incluindo o de restaurantes. Para o presidente da ANR, ela dá alento ao setor e previsibilidade em relação aos funcionários.
"Agora vamos trabalhar para aumentar o prazo [da suspensão de contratos] de 60 dias para 120 dias. Se a medida tivesse saído dez dias antes, sem dúvida diminuiria o estrago, mas precisou haver consulta ao STF e alguns pontos não tiveram a rapidez necessária", afirma Melles.

Veja Também

MP que autoriza corte de salário de até 100% tem trecho inconstitucional, dizem advogados

Além disso, ele ressalta que o período pós-quarentena deve ser de retomada leve, tanto pelo consumo, que será afetado pelo desemprego, como pelo receio das pessoas, que deverão seguir normas iniciais de afastamento nos restaurantes.
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel ) tem um número mais conservador sobre demissões e considera apenas o mercado formal.
A estimativa era de que até a semana que vem o setor fosse demitir 350 mil pessoas. Com a medida provisória do governo, a projeção caiu para 150 mil, de acordo com Paulo Solmucci, presidente da entidade.

Veja Também

Redução de salário não vale para pagamento de março, diz governo

Veja as medidas que já estão valendo para trabalhadores e empresas

"A recepção da medida é a melhor possível porque esses últimos 15 dias foram de desespero e quase pânico com o não pagamento do salário. Já levamos ao governo um pleito central, e se ele não puder fazer isso, talvez tenhamos que ir ao Congresso, que é incluir a folha de março na medida", diz.
A associação está orientando que restaurantes reconsiderem as demissões já feitas e tentem as enquadrar em suspensões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Flávio marca 42%, e Lula, 40% em eventual 2° turno, aponta Genial/Quaest
Imagem de destaque
Quem são os PMs afastados por omissão ao verem colega matar mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados