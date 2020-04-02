Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Veja as medidas que já estão valendo para trabalhadores e empresas

Em meio à pandemia do coronavírus, governo federal já está colocando em prática alguns auxílios prometidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:03

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:03

dinheiro
Dinheiro: governo vai liberar recursos para trabalhadores e financiar pagamentos de empresas Crédito: Pixabay
Para auxiliar a população mais pobre e salvar empresas do risco de falência, o governo federal tem anunciado uma série de medidas econômicas diante do avanço da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. São ações de socorro emergencial para garantir renda diante do cenário de isolamento social para evitar o contágio e uma crise ainda maior.
Algumas delas já estão em vigor. Economistas têm defendido que um amplo pacote econômico é fundamental para ajudar no combate à doença e também de proteção social, numa verdadeira operação de guerra para reconstruir a economia do país.

Veja Também

Coronavírus exige plano de guerra para reconstruir a economia do país

País precisará de obras e reformas para atrair investidor pós-coronavírus

Entre as ações, o adiantamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ampliação de prazos em bancos e a ampliação do Bolsa Família já estão de pé. 
Já o "coronavoucher", auxílio que vai dar R$ 600 mensais para trabalhadores autônomos - sendo R$ 1.200 em alguns casos-, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e aguarda apenas a elaboração do cronograma de pagamentos pela Caixa.
Para empregadores, o governo editou uma nova medida provisória abrindo a possibilidade de suspensão de contratos e corte nos salários e também de corte de até 70% nos salários e na jornada de trabalho.

PARA PESSOAS

Auxílio de R$ 600 a R$ 1.200

O auxílio emergencial de três meses para trabalhadores informais de R$ 600 - e que pode chegar a R$ 1.200 em alguns casos - foi aprovado pela Câmara e pelo Senado e sancionado pelo presidente. 
O governo federal ainda vai criar um calendário de pagamentos, mas a tendência é que o cronograma seja similar ao dos saques do FGTS, em que os trabalhadores com conta na Caixa tiveram os recursos depositados diretamente na conta e os demais seguiram outro calendário. Veja quem poderá pedir o benefício e como ele funcionará.

Veja Também

Coronavírus: Casagrande prorroga fechamento de shoppings no ES

Sesa investiga morte de paciente com suspeita de coronavírus no ES

MAIS PRAZO PARA DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA

A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) por 60 dias. Com isso, o prazo para a entrega da declaração de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho. Veja mais detalhes.

AMPLIAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA

O programa Bolsa Família recebeu um aporte de R$ 3 bilhões do governo para zerar a fila de 1,7 milhão de pessoas que esperam pelo benefício no país, chegando a mais de 14,2 milhões de famílias atendidas. Esse atendimento já se iniciou.
Para entrar no programa, é necessário se cadastrar no CadÚnico procurando o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo. O benefício básico é de R$ 89 reais, podendo ter adicionais de R$ 41 reais por filho de até 15 anos  ou gestante, e de R$ 48 reais por filho de 16 a 17 anos. Entenda a ampliação do programa.

Veja Também

38 mil domésticas no ES poderão ter contrato de trabalho suspenso

Quem tem direito ao auxílio de R$ 600 e como pedir o benefício

ANTECIPAÇÃO DO 13º DO INSS

Já cai na conta de aposentados e pensionistas do INSS em abril a primeira parcela do 13º, equivalente à metade do benefício. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios de abril e maio. A segunda metade do 13º será creditada em maio.
Segurados que possuem auxílio-doença, salário-maternidade e salário reclusão também têm direito ao recurso. Veja como vai funcionar.

MAIS PRAZO PARA PAGAMENTO EM BANCOS

Após medida do Banco Central, os bancos privados e públicos do país estão estendendo o prazo de prestações de empréstimos e financiamentos imobiliários. O beneficio vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.
Para requerer o aumento do prazo, os clientes deverão entrar em contato com o banco e negociar o prazo de vencimento. Saiba mais sobre a medida aqui.

Veja Também

Fui demitido durante a crise do coronavírus: quais são os meus direitos?

Empregado vai ter que provar que contraiu coronavírus no local de trabalho

PARA EMPRESAS

Possibilidade de suspender contratos e reduzir jornada e salários

O governo editou uma medida provisória que permite que empresas que precisem fechar as portas suspendam por até dois meses os contratos de trabalho. A medida também valeria para microempresas - mesmo que elas não tenham fechado as portas -  e para trabalhadores domésticos. Esses trabalhadores terão direito a sacar o benefício integral do seguro-desemprego.
A mesma MP também que empresas reduzam a carga horária e o salário proporcionalmente em 25%, 50% ou até 70%. O governo complementará a renda de trabalhadores afetados, usando como base o valor do seguro-desemprego. 

Mais prazo para declarar o Simples Nacional

A Receita Federal estipulou que pequenas e médias empresas optantes do Simples Nacional e os microempreendedores individuais (MEIs) poderão fazer a declaração de rendimentos até 30 de julho. O prazo para pequenas empresas apresentarem a declaração se encerrava nesta terça (31/03), e dos MEIs, no dia 31 de maio.

Parcelamento do FGTS dos funcionários

Empresas já podem suspender o recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus funcionários dos meses de março, abril e maio e recolher o montante de forma parcelada em até seis meses depois. 

Veja Também

Entenda a proposta que garante renda de R$ 600 a R$ 1200 a informais

Entenda a PEC que prevê reduzir salário de servidor em até 25%

Mudanças em férias e feriados

Através de medida provisória, o governo permitiu que as empresas possam comunicar o funcionário com até 48 horas de antecedência (e não mais 30 dias) sobre a concessão de férias. O pagamento não precisará ser antecipado e o terço de férias poderá ser pago até dezembro.
O banco de horas poderá ser adiantado, bem como todos os feriados do ano de 2020. Há ainda a possibilidade se adiantar os períodos de férias de quem ainda não tem direito, medida pensada para empresas que estão de portas fechadas por conta do isolamento social.

Veja Também

Coronavírus no ES: Estado quer fazer 100 mil testes em abril

Secretaria de Saúde: são 120 casos confirmados de coronavírus no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados