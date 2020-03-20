INSS confirma datas de pagamento do 13º dos aposentados

Para segurados que ganham acima do piso, os depósitos da primeira e da segunda parcelas do abono ocorrerão, respectivamente, a partir dos dias 4 de maio e 1º de junho. Crédito: Pixabay

INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) confirmou as datas da antecipação das duas parcelas do 13º salário, que serão depositadas nas competências de abril e maio como parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo para tentar amenizar a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus

O pagamento da primeira parcela ocorrerá entre os dias 24 de abril e 8 de maio de 2020. A segunda parte da gratificação será entre 25 de maio e 5 de junho.

Atualização: No dia 23/03 a lista das datas foi publicada no Diário Oficial da União. Confira:

A distribuição dos beneficiários entre as datas de pagamento seguirá a mesma ordem dos depósitos mensais de aposentadorias, pensões e auxílios.

QUEM GANHA SALÁRIO MÍNIMO RECEBE PRIMEIRO

Segurados que ganham salário mínimo começam a receber primeiro, já na última semana do mês de cada competência, ou seja, em abril e maio.

Para segurados que ganham acima do piso, os depósitos da primeira e da segunda parcelas do abono ocorrerão, respectivamente, a partir dos dias 4 de maio e 1º de junho.

As parcelas cairão nas contas dos segurados, portanto, nas mesmas datas em que eles receberão os benefícios relativos às competências de abril e maio.

VEJA A LISTA

Confira o calendário de pagamento As datas de pagamento variam conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.456.789 - 0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 9. Primeira parcela A primeira parte do 13º salário corresponde a 50% do valor do benefício. O valor cai na conta na mesma data do pagamento referente ao mês de abril.

PRIMEIRA PARCELA:

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020):

Final 1: 24/4

Final 2: 27/4



Final 3: 28/4



Final 4: 29/4



Final 5: 30/4



Final 6: 4/5



Final 7: 5/5



Final 8: 6/5



Final 9: 7/5



Final 0: 8/5



Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045):

Finais 1 e 6: 4/5

Finais 2 e 7: 5/5



Finais 3 e 8: 6/5



Finais 4 e 9: 7/5



Finais 5 e 0: 8/5



SEGUNDA PARCELA:

A segunda parcela do 13º salário terá desconto do Imposto de Renda. O valor cai na conta na mesma data do pagamento referente ao mês de maio.

Para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.045 em 2020):

Final 1: 25/5



Final 2: 26/5



Final 3: 27/5



Final 4: 28/5



Final 5: 29/5



Final 6: 1º/6



Final 7: 2/6



Final 8: 3/6



Final 9: 4/6



Final 0: 5/6



Para quem ganha acima de um salário mínimo (mais de R$ 1.045):