Companhias aéreas são as primeiras a cortar jornada e salário

As companhias aéreas brasileiras anunciaram que vão adotar medidas emergenciais para conter os impactos com as quedas dos voos por conta do surto crescente do coronavírus.

Mulher usa máscara em aeroporto: movimento caiu radicalmente Crédito: Anna Shvets/Pexels

A medida vai valer durante os meses de abril, maio e junho. Também foram postergados os pagamentos de PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados) 2019, que serão feitos a partir de agosto deste ano.

A Gol também informou que os funcionários da área administrativa estão trabalhando no esquema de home office e que tripulantes, pilotos e comissários também terão redução de remuneração e jornada, por conta da diminuição dos voos. A empresa, no entanto, não informou qual a porcentagem dessa redução.

"Além disso e do cancelamento de voos, a Azul está implementando várias medidas para reduzir o custo fixo de suas operações, que representa em torno de 40% do total de custos e despesas operacionais da Companhia", afirmou.