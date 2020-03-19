Latam diz que está negociando para manter empregos

O Grupo LATAM Airlines anunciou nesta quinta-feira (19)por meio de nota, que está em negociação com os sindicatos que representam os seus funcionários, e que tem se esforçado para a manutenção dos empregos.
O momento é crítico para as companhias aéreas devido à baixa demanda de passageiros em meio à pandemia de coronavírus.
Uma das propostas apresentadas, por exemplo, é a implementação da licença não remunerada. Questionada pela reportagem, a empresa não negou nem confirmou a notícia de corte de salários, veiculada em agências de notícias.