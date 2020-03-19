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Coronavírus

Azul anuncia corte de 25% em salário de comitê executivo

O plano de contingência abre espaço para a licença não remunerada - com 600 pedidos aprovados até o momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 19:18

Publicado em 19 de Março de 2020 às 19:18

Diante da crise com o coronavírus no setor aéreo e a disparada do dólar, a Azul anunciou uma série de medidas para reduzir o custo fixo de suas operações - que representa cerca de 40% do total das despesas operacionais da empresa.
Empresa ofereceu também licença sem remuneração Crédito: Rafael Nunes/Divulgação
O plano de contingência abre espaço para a licença não remunerada - com 600 pedidos aprovados até o momento - e prevê a redução de salário de 25% dos membros do comitê executivo até a normalização da situação.
No plano, foram suspensas também novas contratações, e determinada a postergação do pagamento referente à participação nos lucros e resultados de 2019. O plano aponta para o estacionamento de aeronaves e suspensão de novas entregas de aviões.

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