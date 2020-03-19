Azul anuncia corte de 25% em salário de comitê executivo

O plano de contingência abre espaço para a licença não remunerada - com 600 pedidos aprovados até o momento - e prevê a redução de salário de 25% dos membros do comitê executivo até a normalização da situação.

No plano, foram suspensas também novas contratações, e determinada a postergação do pagamento referente à participação nos lucros e resultados de 2019. O plano aponta para o estacionamento de aeronaves e suspensão de novas entregas de aviões.