Bolsa fecha em alta de 2,15% e dólar termina acima de R$ 5

O câmbio e o mercado de ações estão seguindo o forte "sobe e desce" dos mercados das últimas semanas Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG

Em mais um dia de instabilidade durante a crise mundial, o dólar perdeu fôlego e diminuiu o ritmo de alta, mas ainda terminou o dia cotado a R$ 5,08, uma queda de 1,8%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, conseguiu recuperar parte das perdas nesta quinta-feira (19) e fechou com alta de 2,15%, aos 68.331,80 pontos.

O bom humor dos investidores é uma resposta à espera das novas medidas do combate ao novo coronavírus , que serão anunciadas pelo Ministério da Economia.

A moeda americana deu sinal de alívio depois que o BC anunciou mais um leilão à vista de dólares, em tarde de comportamento misto na comparação com outras moedas de emergentes.

R$ 5,08 É QUANTO CUSTA 1 DÓLAR NO BRASIL

Enquanto isso, governos de estados também anunciavam algumas medidas para dar suporte às empresas neste momento em que o faturamento vai ser muito reduzido, como o do Rio de Janeiro que lançou linha de crédito de R$ 320 milhões aos micro e pequenos negócios.

Às 15h33, o Ibovespa subia 3,70%, na máxima, aos 69.372,56 pontos, com Petrobras ON ganhando 14,30% e o barril do WTI subindo 21,80%, cotado a US$ 24,73. Em Nova York, o Dow Jones ganhava 1,89%.

Ajudavam a sustentar a Bolsa, uma correção expressiva dos preços do petróleo no mercado internacional, depois de o governo dos EUA anunciar a compra de 30 milhões de barris da commodity, e um ajuste, mesmo que comedido, dos índices de ações em Nova York.

O câmbio e o mercado de ações estão seguindo o forte "sobe e desce" dos mercados das últimas semanas. Na quarta-feira ( 18) o valor do encerramento foi de R$ 5,19, uma disparada, sendo o recorde de fechamento nominal desde o Plano Real - descontada a inflação.

Desde segunda-feira (16) o câmbio se mantém de maneira firme acima de R$ 5, flutuando, pontualmente, na casa de R$ 4,90. Mas apenas na quarta o patamar superior a R$ 5,15 foi atingido.