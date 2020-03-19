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Coronavírus

Renner fechará lojas físicas por tempo indeterminado

Lojas online, no Brasil, continuarão funcionando, com número reduzido de colaboradores em meio à pandemia de coronavírus

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:39
A varejista Lojas Renner anunciou que fechará, por tempo indeterminado, todas as lojas físicas da Renner (Brasil, Uruguai e Argentina), Camicado, Youcom e Ashua, sejam em shoppings ou lojas de rua, a partir de sexta-feira (20). A decisão, segundo a empresa ocorre após os desdobramentos recentes relacionados ao novo coronavírus.
Lojas Renner: funcionários administração vão fazer home office Crédito: Divulgação/Renner
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que as lojas online, no Brasil, continuarão funcionando, com número reduzido de colaboradores, com o objetivo único de prestar serviço, sanando possíveis necessidades de consumo de seus clientes. Os colaboradores das áreas administrativas continuarão trabalhando em home office.
"Essas medidas são necessárias para preservar a integridade dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e da comunidade, diante da disseminação do Covid-19, bem como a preservação do negócio", diz a companhia.

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"Esse momento exige de todos nós serenidade, transparência, responsabilidade social e senso de urgência", acrescenta.

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