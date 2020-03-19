Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Governo pagará 15 primeiros dias de atestado a trabalhador com coronavírus
INSS

Governo pagará 15 primeiros dias de atestado a trabalhador com coronavírus

Além da medida, o INSS vai liberar auxílio-doença de segurado sem fazer perícia

Publicado em 19 de Março de 2020 às 17:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 17:51
Agência do INSS, em Vitória, no Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
O secretário especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, informou que o governo também vai propor ao Congresso Nacional, via projeto de lei, pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o trabalhador estiver com o coronavírus. 
Atualmente, os 15 primeiros dias de licença médica do trabalhador são pagos pela empresa. O restante é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além disso, o governo também informou que o atendimento virtual será reforçado, e que as agências manterão plantão reduzido apenas para orientação e esclarecimento quanto à forma de acesso aos canais de atendimento remoto.

Veja Também

Direitos e deveres de quem está em home office devido ao coronavírus

Governo vai pagar parte do salário de quem tiver a jornada de trabalho reduzida

LIBERAÇÃO DE PERÍCIA PARA SEGURADO

O INSS também deve liberar o auxílio-doença para os segurados sem que seja feita perícia médica nos postos do instituto. A medida valerá para qualquer doença, incluindo coronavírus.
Com o atendimento remoto, a análise será feita apenas com o atestado médico do trabalhador doente. Os atestados deverão ser enviados por meio do aplicativo Meu INSS.
Segundo Bianco, a intenção com a perícia não presencial é evitar que os segurados doentes fiquem ainda mais expostos, Além disso, os médicos peritos também ficarão protegidos, sem possibilidade que o coronavírus se espalhe ainda mais. "Não queremos que essa pessoa [segurado] tenha que ir a uma agência. Não queremos expor a saúde dos profissionais", disse.
Com agências.

Veja Também

Casagrande determina fechamento de shoppings no ES por coronavírus

Coronavírus: empresas do ES dão férias coletivas e estudam demissão voluntária

Coronavírus: novo saque do FGTS deve liberar até R$ 6,1 mil a cotista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados