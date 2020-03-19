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Coronavírus

Gol anuncia corte de 35% de jornada e salário de funcionários

Diretores, vice-presidentes e o CEO terão uma redução salarial de 40%

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:07
A empresa também anunciou a postergação de pagamento de PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados) Crédito: Divulgação/ Gol Linhas Aéreas
A Gol Linhas Aéreas anunciou, nesta quinta-feira (19) a redução da jornada e salários para funcionários e diretores diante da crise no setor com o coronavírus. Segundo a empresa, todos os diretores, vice-presidentes e o CEO terão uma redução salarial de 40%, válida para os meses de abril, maio e junho. Já a jornada dos colaboradores internos e aeroviários será reduzida em 35%, assim como as remunerações e benefícios.
A empresa também anunciou a postergação de pagamento de PLR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados) 2019 para a partir de agosto de 2020, além da implementação de trabalho remoto para todos os colaboradores de áreas administrativas. Para os aeronautas, a redução de remuneração e jornada também acontecerá, levando em conta as horas de voo que serão adequadas à demanda do período.

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