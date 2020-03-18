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Socorro

Medidas para auxiliar as empresas aéreas estão 'na pauta', diz Bolsonaro

A agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi atualizada para incluir duas reuniões, por videoconferência, com os CEOs da Latam e da Gol

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:02
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta terça-feira  (17), que medidas do governo federal para auxiliar as empresas aéreas em função do novo coronavírus estão "na pauta". "Existe, está na pauta, talvez o Paulo Guedes (ministro da Economia) anuncie", disse o presidente ao ser questionado sobre o tema na entrada do Palácio da Alvorada. Sem detalhar quais seriam as iniciativas, Bolsonaro emendou dizendo que, se não houver colaboração, o quadro envolvendo a crise que afeta as companhias fica "muito mais caro".
Isso porque, na avaliação do presidente, com demissões ocorrendo no setor, todos serão afetados. "O que a gente pensa aqui: fica muito mais caro se você não colaborar. Porque demissões virão, e quando vem demissões todo mundo perde", disse Bolsonaro.
Ele aproveitou para afirmar que, se o Brasil tivesse uma legislação trabalhista "mais simples", que atendesse tanto patrões como empregados, e "não apenas um lado", seria menos difícil enfrentar uma situação como essa.
"O patrão que tem que pagar os encargos trabalhistas, o FGTS. Nosso lado de cá, fica o seguro-desemprego. Nossa legislação é complexa, quando você manda embora a mesma empresa pode admitir a pessoas seis meses depois, não é fácil no Brasil. Se tivéssemos uma legislação trabalhista mais simples, onde pudesse atender patrões e empregados, não apenas um lado, estaria menos difícil enfrentar uma situação como essa", afirmou Bolsonaro.

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